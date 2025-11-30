Haberler Tıkla Haberleri Yağış sonrası korku dolu anlar! Kaya parçaları yola yuvarlandı

Yağış sonrası korku dolu anlar! Kaya parçaları yola yuvarlandı

Sağanak yağışın etkili olduğu Tekirdağ'da kayalık bölgelerdeki zemin yumuşayınca Yeniköy-Uçmakdere yolu üzerine kaya parçaları düştü. Yoldaki kısmi daralma nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2025 16:51 Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:53
ABONE OL
YAĞIŞ SONRASI KORKU DOLU ANLAR! KAYA PARÇALARI YOLA YUVARLANDI

Tekirdağ'da yağış sonrası kaya parçaları yola yuvarlandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yağış sonrası kayalık zeminin gevşemesi nedeniyle Yeniköy-Uçmakdere yolu üzerine kaya parçaları yuvarlandı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy-Uçmakdere yolu güzergahında sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından kayalık bölgelerde zemin yumuşadı. Gevşeyen kayalıklardan kopan taş ve kaya parçaları karayoluna uçtu. Yolun bazı noktalarında kısmi daralmalar yaşanırken, sürücüler güçlükle ilerledi.

Bölgeye sevk edilen ekipler taşların kaldırılması için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA