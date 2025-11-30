Yağış sonrası korku dolu anlar! Kaya parçaları yola yuvarlandı

Tekirdağ'da yağış sonrası kaya parçaları yola yuvarlandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yağış sonrası kayalık zeminin gevşemesi nedeniyle Yeniköy-Uçmakdere yolu üzerine kaya parçaları yuvarlandı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy-Uçmakdere yolu güzergahında sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından kayalık bölgelerde zemin yumuşadı. Gevşeyen kayalıklardan kopan taş ve kaya parçaları karayoluna uçtu. Yolun bazı noktalarında kısmi daralmalar yaşanırken, sürücüler güçlükle ilerledi.

Bölgeye sevk edilen ekipler taşların kaldırılması için çalışma başlattı.