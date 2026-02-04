CANLI YAYIN

Vatandaşlık maaşında detaylar belli oldu: Kira ve ısınma yardımı verilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Vatandaşlık maaşında detaylar belli oldu: Kira ve ısınma yardımı verilecek

Geliri belirli bir eşiğin altında kalan hanelere gıda, ısınma ve kira gibi temel ihtiyaçlara yönelik destek sağlanmasını öngören Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), bu yıl hayata geçirilecek. Uygulama kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sistemin işleyişi ve gelir kriterlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Geliri düşük ailelerin desteklenmesi amacıyla yeni bir sosyal destek sistemi uygulamaya alınacak.

"Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" adlı uygulamanın bu yıl illerdeki bazı mahallelerde pilot uygulamasının başlatılması daha sonra da ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

KİRA VE ISINMA YARDIMI VERİLECEK

Uygulama kapsamında Hazine ve Maliye ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, sistem ve gelirler üzerinde inceleme başlatarak çalışma yapıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hayata geçirilecek yeni sistemle, geliri belirli eşiğin altındaki ailelere kira, gıda ve ısınma gibi yardımlar verilecek.

EŞİK DEĞERİN ALTINDA GELİRİ BULUNANLAR DİKKAT

Bölge bazlı incelemeler yapılarak hangi bölgelerde ne gibi ihtiyaçların olduğu da belirlenecek. Bu çerçevede ısınma giderlerinin fazla olduğu illerde ailelere ısınma yardımı yapılacak.

Bölge ve mahalle bazlı incelemelerin ardından sosyal destek programı kapsamında kira yardımı da gerçekleştirilecek. Böylece belirlenen eşik değerin altında geliri bulunanlara ısınma, kira ve gıda yardımlarına gidilecek.

GEREK DUYULMASI HALİNDE YASAL DÜZENLEMELERE GİDİLECEK

Uygulamanın kapsamının ve gelir eşiğinin belirlenmesinin ardından sosyal yardımlar alanında gerek duyulması halinde yasal düzenlemelere de gidilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 bütçe görüşmelerinde sistemi duyurarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."

