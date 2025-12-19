Haberler Tıkla Haberleri Vatandaşlara yedireceklerdi! Değeri 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreçler imha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa’da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, onaysız faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokorecin ele geçirilip, imha edildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 21:23
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Manisa'da gerçekleştirdiğimiz gıda denetimlerinde, onaysız faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan bozulmuş kokoreç ele geçirilmiş ve ürünler imha edilmiştir. İlgili işletme hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

