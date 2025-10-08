Haberler Tıkla Haberleri Ünlü rock grubunun solisti Rose konserinde Filistin bayrağı açtı!

Kolombiya’nın başkenti Bogota’daki konserinde, üzerinde "Sana ait soykırıma ihtiyacım yok" yazılı Filistin bayrağı açan ünlü rock grubu Guns N’ Roses’in solisti, ABD’li şarkıcı Axl Rose, İsrail’in Gazze’de 2 yıldır sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 08.10.2025 23:21 Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 23:21
ÜNLÜ ROCK GRUBUNUN SOLİSTİ KONSERDE FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI!

Ünlü rock grubu Guns N' Roses'in solisti, ABD'li şarkıcı Axl Rose, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki konserinde Filistin bayrağı açarak, İsrail'in Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI: FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Gecenin ilerleyen saatlerinde "Civil War" (İç Savaş) şarkısını seslendiren Rose, seyircilerin arasından bir kişinin kendisine uzattığı ve "Sana ait soykırıma ihtiyacım yok" yazılı Filistin bayrağını dinleyicilere gösterdi.

Alanda toplanan binlerce müziksever de Filistin bayrağı gösteren Rose'u alkışla karşılık verdi.

Rose, bir süre Filistin bayrağını boynuna astıktan sonra ekibine uzatarak, imzalı olarak bayrağı sahibine geri vereceğini söyledi. Sahnede Kolombiyalılara teşekkür eden Rose, "Tüm Kolombiyalı arkadaşlarımız burada." dedi.

