Tarlada buldu babasının iş yerine getirdi! Ekipler alarma geçti

İzmir'in Tire ilçesinde bir çocuk, ailesine ait tarlada pimi üzerinde eski bir el bombası buldu. İhbar üzerine iş yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 21.10.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 13:51
Edinilen bilgiye göre, Tire ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, sabah saatlerinde ailesine ait tarlada pimi üzerinde olan eski bir el bombası buldu.

BABASININ İŞ YERİNE GETİRDİ

Bombayı yanına alan çocuk, Celal Bayar Bulvarı'nda babasına ait iş yerine getirdi.

Babası, çocuğun getirdiği nesnenin el bombası olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine iş yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TARLADA EL BOMBASI BULDU! BABASININ İŞ YERİNE GETİRDİ

İş yeri çevresi, ve sokak girişleri emniyet şeridiyle kapatıldı.

UZMAN EKİP ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Pimi çekilmemiş el bombasının imhası için İzmir'den bomba imha uzmanı istendi. Bölgeye ulaşan uzman ekip, eski el bombasını etkisiz hale getirdi.

