Takma dişleri ağzından fırladı: Güzellik yarışmasında şoke eden anlar

Tayland’da düzenlenen bir güzellik yarışmasında, adaylardan birinin jüri önünde konuşma yaptığı sırada takma dişleri ağzından düştü. Genç kadının yaşadığı talihsiz kazaya rağmen sergilediği soğukkanlı tavır, sosyal medyada ve izleyiciler arasında büyük takdir topladı.

Güzellik yarışmaları, her zaman ışıltılı sahneleri ve kusursuz görünüm çabalarıyla bilinir; ancak Tayland'da gerçekleşen Miss Grand yarışmasında eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Yarışmanın iddialı adaylarından biri olan Kamolwan Chanago, hayatının şokunu sahnede, kameraların ve jürinin karşısında yaşadı.

Sahnedeyken takma dişleri fırladı BİR ANDA AĞZINDAN KAYDI Kamolwan Chanago, jüri üyelerinin karşısında kendisini tanıtıp konuşmasını yaparken beklenmedik bir durum gerçekleşti. Genç kadının üst damağında bulunan protez dişleri, konuşmanın heyecanıyla bir anda gevşeyerek ağzının alt kısmına, oradan da dışarıya doğru düştü.

SOĞUKKANLI HAREKET Saniyeler süren kısa bir şaşkınlık yaşayan Chanago, durumu bozmadan profesyonelce hareket etti. Hemen arkasını dönerek düşen protezlerini saniyeler içinde yerine yerleştiren genç yarışmacı, hiçbir şey olmamış gibi mikrofonun başına geri döndü.