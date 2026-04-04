Takipçi sayısı yetenekten önemli mi? Caner Cindoruk isyan etti

Ünlü oyuncu Caner Cindoruk, sektördeki liyakat krizine dair çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Yapımcıların "Seyirci bunu istiyor" bahanesine sert çıkan Cindoruk, sektörde yetenek yerine takipçi sayısının nasıl öncelik haline geldiğini anlattı.

Ünlü oyuncu Caner Cindoruk, katıldığı bir programda dizi ve sinema sektörünün kanayan yarası haline gelen "takipçi sayısına göre oyuncu seçimi" konusuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sektördeki liyakat problemine parmak basan Cindoruk, yapımcıların ve sektör temsilcilerinin yaklaşımlarını sert bir dille eleştirdi.

"TAKİPÇİ SAYISINA GÖRE KARAR VERİLİYOR" Oyunculuk yeteneğinin yerini sosyal medya popülerliğinin aldığını belirten Cindoruk, bu duruma bizzat şahit olduğunu dile getirdi. Sektördeki tercihlerin tamamen rakam odaklı ilerlediğini vurgulayan ünlü oyuncu, yaşadığı bir tecrübeyi şu sözlerle aktardı: "Sırf takipçi sayısı yüksek diye öne çıkarılan insanlara tanık oldum. Sette 'Dur, onun Instagram takipçisi daha fazla; onu koyalım' anlayışının işlediğini gördüm.Seyirci artık gerçekten iyi hikâye izlemek istiyor"