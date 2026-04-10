Seda Bakan’dan dikkat çeken açıklama! Türk dizileri dünyayı sallıyor

Sinema ve dizi oyuncusu Seda Bakan, Türk dizilerinin yurt dışında inanılmaz bir gücünün olduğunu ve bunun her alanda görüldüğünü söyledi. Tanıtım amaçlı Madrid'i ziyaret eden Bakan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.





İlk defa geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'e hayran kaldığını söyleyen Türk sanatçı, "Madrid'i inanılmaz beğendim. Dünyanın en güzel şehirleri arasında gösteriliyor. Gerçekten de öyle ama ben İstanbul'u hiçbir şeye değişmem." dedi.

Bakan, "çok sıcakkanlılar" diye tanımladığı İspanyol halkının, Akdeniz ülkesi insanları olma özelliğini tamamen yansıttığını dile getirdi.



"Türk dizilerinin gücü yurt dışında inanılmaz." diyen oyuncu, izlenimlerini şöyle aktardı:



"Türk dizilerinin inanılmaz bir gücü var. Bunu gerçekten buram buram yaşıyoruz. Pastanede, mağazada, yolda çoğu kişi tanıyor. Burada gösterilen dizim (Zeytin Ağacı) çok ünlü olmuş ve bu gurur, onur verici. İspanyollar, birçok Türk dizisini biliyor, Türk dizilerine hayranlar. Demek ki bir şeyi başarıyoruz."