Haberler Tıkla Haberleri Sakarya’da trajik olay: Boğulan genç Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı olduğu ortaya çıktı

Sakarya’da trajik olay: Boğulan genç Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı olduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde ünlü İtalyan şefin oğlu Matti Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy bit pazarında bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayı yankıları devam ederken Sakarya'dan bir başka ölüm haberi geldi. Matti Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı olduğu ortaya çıkan Efe Erdem Sevinç, girdiği denizde dalgaların arasında kayboldu. Haberi alan Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi yürek yakan paylaşımında, " Yandım oğlum yandım!" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 10.08.2025 18:19 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 18:21
ABONE OL
Sakarya’da trajik olay: Boğulan genç Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı olduğu ortaya çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç'in Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Olayı haber alan anne Yasemin Minguzzi, yaptığı paylaşımda yürekleri dağladı. Minguzzi, "Yandım oğlum yandım" dedi.

DENİZDE DALGALARIN ARASINDA KAYBOLDU

Olay, dün Sakarya'nın Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi mevkiinde sahilde meydana geldi. Ailesi ile birlikte Ferizli ilçesinden sahile gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, girdiği denizde dalgaların arasında kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, UMKE, sağlık, jandarma, dalgıçlar ve can kurtaran ekipleri sevk edildi. Hem su altında hem de su üstünde yapılan arama çalışmaları sonucu Efe'nin cansız bedenine ulaşıldı.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

"OĞLUM EFE, AHMET'İN YANINA MI GİTTİN SEN?"

Hayatını kaybeden Efe Erdem Sevinç'in İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Efe'nin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Oğlum Efe, Ahmet'in yanına mı gittin sen? Yandım oğlum yandım" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA