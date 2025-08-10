Sakarya’da trajik olay: Boğulan genç Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı olduğu ortaya çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç'in Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Olayı haber alan anne Yasemin Minguzzi, yaptığı paylaşımda yürekleri dağladı. Minguzzi, "Yandım oğlum yandım" dedi.

DENİZDE DALGALARIN ARASINDA KAYBOLDU



Olay, dün Sakarya'nın Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi mevkiinde sahilde meydana geldi. Ailesi ile birlikte Ferizli ilçesinden sahile gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, girdiği denizde dalgaların arasında kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, UMKE, sağlık, jandarma, dalgıçlar ve can kurtaran ekipleri sevk edildi. Hem su altında hem de su üstünde yapılan arama çalışmaları sonucu Efe'nin cansız bedenine ulaşıldı.