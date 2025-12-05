Haberler Tıkla Haberleri Rusya'dan Snapchat kararı! "Terörist eylemler" gerekçesiyle yasaklandı

Roblox, Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına erişm engeli getiren Rusya bu kez Snapchat için harekete geçti. Moskova sosyal medya platformu Snapchat’in "ülke içinde terörist eylemler düzenlemek ve failleri işe almak için" kullanıldığını belirterek erişim engeli getirildiğini duyurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.12.2025 01:41
Rusya, sosyal medya platformu Snapchat'e suç işlemek için kullanıldığı gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor), Snapchat'in "ülke içinde terörist eylemler düzenlemek ve failleri işe almak için" kullanıldığını belirterek, uygulamaya erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Rusya'da bugün ayrıca teknoloji devi Apple'ın kendi cihazlarında kullandığı görüntülü görüşme uygulaması FaceTime da engellendi.

Rusya'da daha önce Roblox, Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformları da erişime engellenmişti.

