Dünyaca ünlü İngiliz pop sanatçısı Robbie Williams, İstanbul’daki hayranlarıyla buluşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce İTÜ Stadyumu’nda gerçekleşeceği duyurulan konser için organizasyon ekibi mekan değişikliğine gitti.

Giriş Tarihi: 04.09.2025 16:04
Robbie Williams İstanbul’a geliyor! Konser mekanı değişti

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, 7 Ekim'de Türk hayranlarıyla buluşacak.

Daha önce İTÜ Stadyumu'nda yapılacağı duyurulan konserin mekanı, izleyicilere daha konforlu bir deneyim sunmak amacıyla güncellendi.

Organizasyon ekibinin aldığı karar doğrultusunda Williams konseri, İstanbul'un önde gelen açık hava etkinlik alanlarından Ataköy Marina'da gerçekleşecek.

Star Medya sponsorluğunda düzenlenen konserde, Williams'ın hayranları enerjik ve büyüleyici sahne performansı çok daha yakından hissetme fırsatı bulacak.

18 YAŞ SINIRI UYGULANACAK

Etkinlikte alkol satışı yapılacağı için 18 yaş sınırı uygulanacak; 18 yaş altı izleyiciler konser alanına alınmayacak.

Daha önce satın alınan biletler geçerliliğini korurken, sınırlı sayıdaki koltuk için geri sayım başladı.

