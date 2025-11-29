Resimlerini bile silmişti! Berdan Mardini boşanma iddialarını böyle susturdu

Şarkıcı Berdan Mardini , çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmış, sonrasında Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Kaynak: Instagram

Kriz İddiaları Gündeme Bomba Gibi Düştü

Son günlerde çiftin evliliğinde kriz yaşadığı iddia edildi. Bunun sebebi ise şu şekildeydi; Dilara Talay Mardini, eşini sosyal medyada takipten çıkmış ve soyadını da hesabından silmişti. Bu gelişme, "Boşanıyorlar mı?" sorularını beraberinde getirdi.