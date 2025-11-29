Resimlerini bile silmişti! Berdan Mardini boşanma iddialarını böyle susturdu

Şarkıcı Berdan Mardini, çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmış, sonrasında Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Ünlü çift, yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından Nisan 2025'te sessiz sedasız evlenmişti. Nikâh sonrası sosyal medya hesaplarını güncelleyen Dilara Talay, soyadını "Mardini" olarak değiştirmişti.
Kriz İddiaları Gündeme Bomba Gibi Düştü
Son günlerde çiftin evliliğinde kriz yaşadığı iddia edildi. Bunun sebebi ise şu şekildeydi; Dilara Talay Mardini, eşini sosyal medyada takipten çıkmış ve soyadını da hesabından silmişti. Bu gelişme, "Boşanıyorlar mı?" sorularını beraberinde getirdi.