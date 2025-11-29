Haberler Tıkla Haberleri Resimlerini bile silmişti! Berdan Mardini boşanma iddialarını böyle susturdu

Resimlerini bile silmişti! Berdan Mardini boşanma iddialarını böyle susturdu

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, kendisinden 15 yaş küçük eşi Dilara Talay ile sosyal medya hesabındaki birlikte çekilmiş fotoğraflarını silince, çiftin boşanma iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Mardini, sessizliğini son yaptığı romantik paylaşımıyla bozdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.11.2025 08:52
ABONE OL
Resimlerini bile silmişti! Berdan Mardini boşanma iddialarını böyle susturdu

Şarkıcı Berdan Mardini, çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmış, sonrasında Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü çift, yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından Nisan 2025'te sessiz sedasız evlenmişti. Nikâh sonrası sosyal medya hesaplarını güncelleyen Dilara Talay, soyadını "Mardini" olarak değiştirmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Kriz İddiaları Gündeme Bomba Gibi Düştü

Son günlerde çiftin evliliğinde kriz yaşadığı iddia edildi. Bunun sebebi ise şu şekildeydi; Dilara Talay Mardini, eşini sosyal medyada takipten çıkmış ve soyadını da hesabından silmişti. Bu gelişme, "Boşanıyorlar mı?" sorularını beraberinde getirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Romantik Paylaşımla Dedikodulara Nokta

Berdan Mardini ise sosyal medyada hızla yayılan iddiaları son paylaşımıyla resmen yalanladı.

Ünlü isim, eşiyle paylaştığı romantik karesine "Kasımda aşk başkadır" notuyla düştü.

SON DAKİKA