Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi için yeni tahmin! O bölgelere dikkat çekti

İKİ BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ: 25 KİLOMETRELİK HAT YAKINDAN İNCELENMELİ

Silivri ile Kumburgaz arasındaki hatta dikkat çeken Üşümezsoy, buradaki 25 kilometrelik hattın yakından incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Söz konusu alanın 2009 yılından bu yana potansiyel risk barındırdığını dile getiren Üşümezsoy, bu kesimde meydana gelebilecek bir depremin büyüklüğünün 6.0 ila 6.5 aralığında olabileceğini ifade etti.