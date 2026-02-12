CANLI YAYIN

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi için yeni tahmin! O bölgelere dikkat çekti

İstanbul’da beklenen olası depreme ilişkin değerlendirmeler sürerken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Marmara Denizi’ndeki fay hatlarına ilişkin görüşlerini paylaşan Üşümezsoy, Adalar segmentinde büyük bir deprem üretecek düzeyde enerji birikimi olmadığını savundu. Olası bir sarsıntının 6.0 ila 6.5 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini ifade eden Üşümezsoy, kamuoyunda dile getirilen daha yüksek büyüklükteki deprem senaryolarına katılmadığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde 6-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından olası İstanbul depremi yeniden gündeme geldi.

İddiaların aksine her fırsatta megakent için "7 üstü deprem olmayacak" diyen deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, olası İstanbul depremine ilişkin yaptığı yeni açıklamalarla son değerlendirmelerle yeniden gündeme geldi.

Mevcut fay hatları ve kırılma ihtimallerine ilişkin dikkat çeken analizler paylaşan Üşümezsoy, Adalar segmentiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BÜYÜK DEPREM OLUŞTURACAK DÜZEYDE ENERJİ BİRİKİMİ YOK"

Prof. Dr. Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki bazı fay segmentlerinde büyük deprem oluşturacak düzeyde enerji birikimi olmadığını öne sürdü.

Üşümezsoy, Adalar segmentiyle ilgili olarak "Büyük bir deprem üretecek düzeyde stres taşımıyor. Bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem için yeterli enerji birikimi bulunmuyor." dedi.

İKİ BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ: 25 KİLOMETRELİK HAT YAKINDAN İNCELENMELİ

Silivri ile Kumburgaz arasındaki hatta dikkat çeken Üşümezsoy, buradaki 25 kilometrelik hattın yakından incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Söz konusu alanın 2009 yılından bu yana potansiyel risk barındırdığını dile getiren Üşümezsoy, bu kesimde meydana gelebilecek bir depremin büyüklüğünün 6.0 ila 6.5 aralığında olabileceğini ifade etti.

"BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ SENARYOSU ARTIK GEÇERLİ DEĞİL"

Üşümezsoy ayrıca, olası büyük İstanbul depremi senaryosunun da artık geçerli olmadığını belirtti.

Depreme dayanıklı yapıların inşasının mühendislik alanına girdiğini belirten Üşümezsoy, fay hatlarının doğru analiz edilmesinin ise bilimin görevi olduğunu ifade etti

