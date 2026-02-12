Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi için yeni tahmin! O bölgelere dikkat çekti
İstanbul’da beklenen olası depreme ilişkin değerlendirmeler sürerken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Marmara Denizi’ndeki fay hatlarına ilişkin görüşlerini paylaşan Üşümezsoy, Adalar segmentinde büyük bir deprem üretecek düzeyde enerji birikimi olmadığını savundu. Olası bir sarsıntının 6.0 ila 6.5 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini ifade eden Üşümezsoy, kamuoyunda dile getirilen daha yüksek büyüklükteki deprem senaryolarına katılmadığını belirtti.
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde 6-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından olası İstanbul depremi yeniden gündeme geldi.
İddiaların aksine her fırsatta megakent için "7 üstü deprem olmayacak" diyen deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, olası İstanbul depremine ilişkin yaptığı yeni açıklamalarla son değerlendirmelerle yeniden gündeme geldi.
Mevcut fay hatları ve kırılma ihtimallerine ilişkin dikkat çeken analizler paylaşan Üşümezsoy, Adalar segmentiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"BÜYÜK DEPREM OLUŞTURACAK DÜZEYDE ENERJİ BİRİKİMİ YOK"
Prof. Dr. Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki bazı fay segmentlerinde büyük deprem oluşturacak düzeyde enerji birikimi olmadığını öne sürdü.
Üşümezsoy, Adalar segmentiyle ilgili olarak "Büyük bir deprem üretecek düzeyde stres taşımıyor. Bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem için yeterli enerji birikimi bulunmuyor." dedi.