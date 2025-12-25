Özel okul ücretlerine düzenleme! Fahiş zamlara son

2026 yılına girmeye sayılı günler kala, 1.6 milyondan fazla velinin en çok merak ettiği konuların başında özel okullara yapılacak zam oranları geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı yönetmelik değişikliğiyle 2026 yılında özel okulların uygulayabileceği zam oranlarına yönelik önemli düzenlemeler getirdi. Daha önce zam artış oranı, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE verilerinin toplanıp ikiye bölünmesiyle elde edilen oranın üzerine 5 puan eklenerek hesaplanıyordu. Bu formül değiştirildi ve veli lehine yeni bir hesaplama yöntemi benimsendi. Artık ara sınıflarda yapılacak zamlar, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE ortalamasının 1,05 ile çarpılmasıyla belirlenecek. Yani hesaplanan enflasyon oranının yüzde 5'i kadar ilave artış yapılabilecek. Ayrıca 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflar için de ilk kez zam sınırı getirildi.