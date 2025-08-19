Haberler Tıkla Haberleri Önce elektrikleri gitti ardından alev aldı! Yolcu uçağında dehşet: 'Artık' bitti diye düşündüm

273 yolcuyu taşıyan uçakta yaşanan dehşet korku dolu anlara neden oldu. Kalktıktan hemen sonra alev alan motordaki yangın nedeniyle uçak acil iniş yaparken yolculardan biri "Birdenbire elektrikler birkaç saniyeliğine kesildi ve artık yükselemediğimizi fark ettik. İnanılmaz derecede korkunç bir deneyimdi. Veda mesajları gönderdim çünkü 'artık bitti' diye düşündüm" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 22:38 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 23:06
ÖNCE ELEKTRİKLERİ GİTTİ ARDINDAN ALEV ALDI!

Yolcu dolu uçak havada dehşet dolu anlar yaşadı. Alev alan motor nedeniyle acil iniş yapılırken yolcuların o anları "'Artık bitti' diye düşündüm" diye anlatması dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

YOLCU UÇAĞININ MOTORU KALKIŞTAN SONRA ALEV ALDI!

Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek üzere havalanan Condor Havayolları'na ait Boeing 757 tipi yolcu uçağının sağ kanadındaki motor kalkıştan kısa bir süre sonra alev aldı.

200'DEN FAZLA YOLCUNUN OLDUĞU UÇAK ACİL İNDİ

Uçakta bulunan 273 yolcu ve 8 mürettebat korku dolu anlar yaşarken, uçak İtalya'daki Brindisi Havalimanı'na acil iniş yaptı.

"VEDA MESAJLARI GÖNDERDİM"

Yolculardan biri Alman basınına yaptığı açıklamada, "Birdenbire elektrikler birkaç saniyeliğine kesildi ve artık yükselemediğimizi fark ettik. İnanılmaz derecede korkunç bir deneyimdi. Veda mesajları gönderdim çünkü 'artık bitti' diye düşündüm" dedi.

Olayda yaralanan olmazken, Condor Havayolları'ndan bir sözcü, yangının kimyasal bir reaksiyondan kaynaklandığını söyledi. Uçakta inceleme başlatıldı.

