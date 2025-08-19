Önce elektrikleri gitti ardından alev aldı! Yolcu uçağında dehşet: 'Artık' bitti diye düşündüm

Yolcu dolu uçak havada dehşet dolu anlar yaşadı. Alev alan motor nedeniyle acil iniş yapılırken yolcuların o anları "'Artık bitti' diye düşündüm" diye anlatması dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek üzere havalanan Condor Havayolları'na ait Boeing 757 tipi yolcu uçağının sağ kanadındaki motor kalkıştan kısa bir süre sonra alev aldı.

200'DEN FAZLA YOLCUNUN OLDUĞU UÇAK ACİL İNDİ

Uçakta bulunan 273 yolcu ve 8 mürettebat korku dolu anlar yaşarken, uçak İtalya'daki Brindisi Havalimanı'na acil iniş yaptı.

"VEDA MESAJLARI GÖNDERDİM"

Yolculardan biri Alman basınına yaptığı açıklamada, "Birdenbire elektrikler birkaç saniyeliğine kesildi ve artık yükselemediğimizi fark ettik. İnanılmaz derecede korkunç bir deneyimdi. Veda mesajları gönderdim çünkü 'artık bitti' diye düşündüm" dedi.

Olayda yaralanan olmazken, Condor Havayolları'ndan bir sözcü, yangının kimyasal bir reaksiyondan kaynaklandığını söyledi. Uçakta inceleme başlatıldı.