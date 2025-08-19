Nevşehir’de freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp kanala düştü

Nevşehir'in Göreme beldesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada freni patlayan bir kamyon, rampa aşağı inerken park halindeki araçlara çarptıktan sonra sulama kanalına düştü. Kazada 6 kişi yaralanırken, kamyon sürücüsü uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı.

KAMYON KONTROLDEN ÇIKTI

Olay, saat 17.30 sıralarında Göreme beldesi Bilal Eroğlu Caddesi'nde meydana geldi. 06 CVJ 721 plakalı kamyonun freni bir anda patladı. Rampa aşağı hızla ilerleyen kamyon, yol üzerindeki park halindeki 10 araca çarparak sulama kanalına düştü. Çevrede büyük panik yaşanırken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.