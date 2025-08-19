Haberler Tıkla Haberleri Nevşehir’de freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp kanala düştü

Nevşehir’de freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp kanala düştü

Nevşehir’in Göreme beldesinde freni patlayan kamyon park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü. Kazada 6 kişi yaralandı, sürücü ise sıkıştığı yerden AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 19.08.2025 19:48 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 20:06
Nevşehir’de freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp kanala düştü

Nevşehir'in Göreme beldesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada freni patlayan bir kamyon, rampa aşağı inerken park halindeki araçlara çarptıktan sonra sulama kanalına düştü. Kazada 6 kişi yaralanırken, kamyon sürücüsü uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı.

FRENİ PATLAYAN KAMYON 10 ARACA ÇARPIP KANALA DÜŞTÜ

KAMYON KONTROLDEN ÇIKTI

Olay, saat 17.30 sıralarında Göreme beldesi Bilal Eroğlu Caddesi'nde meydana geldi. 06 CVJ 721 plakalı kamyonun freni bir anda patladı. Rampa aşağı hızla ilerleyen kamyon, yol üzerindeki park halindeki 10 araca çarparak sulama kanalına düştü. Çevrede büyük panik yaşanırken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

FOTOĞRAF: İHA

SÜRÜCÜ ARAÇTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Kazada kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü kurtardı. Kazada yaralanan toplam 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

FOTOĞRAF: İHA

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

