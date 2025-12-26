Haberler Tıkla Haberleri Murat Dalkılıç Prag'ta aşka geldi

Magazin dünyasının ünlü isimleri, yeni yıl öncesinde soluğu yurt dışında aldı. Bir süredir aşk yaşayan Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya çifti de romantik pozlarıyla dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2025 11:40
Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan oyuncu Özgü Kaya ile şarkıcı Murat Dalkılıç, yılbaşı öncesinde Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.

Çiçeği burnunda çift, romantik tatillerinden paylaştıkları karelerle takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

HANDE ERÇEL LONDRA'DA

Magazin gündeminin her dönem konuşulan isimlerinden Hande Erçel ise tatil için Londra'yı tercih etti. Ünlü oyuncu, soğuk havaya rağmen şıklığıyla dikkat çeken fotoğrafını, "Bebeğim, dışarısı soğuk" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

ÖZLEM ADA-BERKAY ŞAHİN

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin de eşi Özlem Ada Şahin ve kızlarıyla birlikte Prag'a giden isimler arasında yer aldı. Ailece yapılan tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Şahin çifti, kızları Arya ve Zeynep Mira ile verdikleri aile pozu ile beğeni topladı.

Ünlü isimlerin yeni yıl öncesi tatil paylaşımları, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak magazin gündemine damga vurdu.

