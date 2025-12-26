Murat Dalkılıç Prag’ta aşka geldi

ÖZLEM ADA-BERKAY ŞAHİN

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin de eşi Özlem Ada Şahin ve kızlarıyla birlikte Prag'a giden isimler arasında yer aldı. Ailece yapılan tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Şahin çifti, kızları Arya ve Zeynep Mira ile verdikleri aile pozu ile beğeni topladı.

Kaynak: Instagram