Müge Anlı’da hareketli dakikalar: 7 yaşındaki çocuk için emniyet devreye girdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Müge Anlı’da Şirin Durna’nın "Oğlumu kaçırdılar dilendiriyorlar" feryadı karşılık buldu. Hiç okula gitmediği ortaya çıkan 7 yaşındaki küçük çocuk, canlı yayındaki sarsıcı yüzleşmenin ardından devlet korumasına alındı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 67 yaşındaki Şirin Durna'nın anlattıkları ekran başındakileri hayrete düşürdü. Yayına resmi nikahlı eşi Selime Durna'yı da alarak stüdyoya gelen Şirin Durna, Suriye uyruklu imam nikahlı birliktelik yaşadığı Rasha'nın 7 yaşındaki oğulları Beşir'i kaçırdığını ve zorla dilendirdiğini iddia etmişti.

"AİLESİ BENİ KANDIRDI"

Şirin Durna, Rasha ile tanışma sürecinde kendisine yalan söylendiğini belirterek çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Aralarındaki yaş farkının ve eşinin sağlık durumunun kendisinden gizlendiğini savunan Durna, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benden sadece 8 yaş küçük olduğunu sanıyordum ama meğer 27 yaşındaymış. Akli dengesinin yerinde olmadığını çok sonra öğrendim. Ailesi beni kandırdı. Şimdi ise oğlum Beşir'i kaçırıp sokaklarda dilendiriyorlar, bana göstermiyorlar."

BÜYÜK YÜZLEŞME

Oğluna kavuşmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Şirin Durna, 1 yıl sonra oğluna canlı yayında kavuştu. Ayrıca, Rasha'nın dayısı ile stüdyoda karşı karşıya geldi.

YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ

Küçük çocuğun eğitim hayatından mahrum kalması ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılma şüphesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Programda paylaşılan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Aktaş'ın talimatıyla hem Çocuk Şube Müdürlüğü hem de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuya müdahil oldu.

Ekiplerin, çocuğun yüksek menfaatini korumak ve eğitim hayatına başlamasını sağlamak amacıyla stüdyoya gelerek inceleme başlattığı belirtildi.

EĞİTİM HAYATI GASP EDİLDİ

Müge Anlı, 7 yaşına gelmesine rağmen henüz 1. sınıfa bile gitmemiş olan küçük çocuğun durumuna dikkat çekti.

Çocuğun yanında kaldığı dayısının Türkiye vatandaşlığı veya kimliği bulunmadığını belirtmesi, çocuğun geleceği konusundaki endişeleri artırdı. Anlı, "Benim için önce eğitim, bu çocuk çok akıllı ve mutlaka okumalı" diyerek durumun vahametini vurguladı.

