Müge Anlı’da hareketli dakikalar: 7 yaşındaki çocuk için emniyet devreye girdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 67 yaşındaki Şirin Durna'nın anlattıkları ekran başındakileri hayrete düşürdü. Yayına resmi nikahlı eşi Selime Durna'yı da alarak stüdyoya gelen Şirin Durna, Suriye uyruklu imam nikahlı birliktelik yaşadığı Rasha'nın 7 yaşındaki oğulları Beşir'i kaçırdığını ve zorla dilendirdiğini iddia etmişti.

Oğluyla 1 yıl sonra Müge Anlı'da kavuştu

"AİLESİ BENİ KANDIRDI"

Şirin Durna, Rasha ile tanışma sürecinde kendisine yalan söylendiğini belirterek çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Aralarındaki yaş farkının ve eşinin sağlık durumunun kendisinden gizlendiğini savunan Durna, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benden sadece 8 yaş küçük olduğunu sanıyordum ama meğer 27 yaşındaymış. Akli dengesinin yerinde olmadığını çok sonra öğrendim. Ailesi beni kandırdı. Şimdi ise oğlum Beşir'i kaçırıp sokaklarda dilendiriyorlar, bana göstermiyorlar."