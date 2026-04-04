MSB’den gençlere çağrı: Nihat Altınkaya'dan anlamlı destek

Türk televizyon ve sinemasının sevilen ismi Nihat Altınkaya, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları'na girmeyi hedefleyen adaylar için bilgilendirici ve heyecan verici bir video klip hazırladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, tercih sürecinin 24 Nisan 2026 tarihinde sona ereceği vurgulandı. NİHAT ALTINKAYA'DAN ANLAMLI DAVET "BURADA ALKIŞ YOK SADECE GÖREV VAR" Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın samimi anlatımıyla destek verdiği proje; deniz, hava ve kara harp okulları ile astsubay meslek yüksekokullarına başvuracak adaylar için büyük motivasyon kaynağı oldu.

Videoda tercih yapacak adaylara seslenen Altınkaya, "Bazı yollar seçilmez. Bazı yollar insanın içine doğar. Bu üniforma bir güç değil, bir sorumluluk. Bir gün bu ülke sana ihtiyaç duyduğunda burada olacak mısın? Burada alkış yok, bahane yok, geri adım yok. Sadece görev var." ifadelerini kullandı.