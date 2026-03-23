Milyoner’de nefesler tutuldu! O soru Fenerbahçelileri ekrana kilitledi

ATV ekranlarının bir ekran klasiği haline gelen ve milyonları televizyon başına kilitleyen “Kim Milyoner Olmak İster”, Oktay Kaynarca’nın dinamik sunumuyla yine heyecan fırtınası estirdi. 23 Mart Pazartesi akşamına damga vuran Mehmet Saim Yılmayan, samimiyeti ve azmiyle yarışmaya damga vurdu. Fenerbahçe’nin Avrupa tarihindeki en parlak sayfalarından birine dair gelen 50 bin TL’lik soru ise sadece yarışmacıyı değil, tüm sarı-lacivertli camiayı adeta ekranlara kilitledi.

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Pazartesi ve Perşembe izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor.

23 Mart akşamı yarışmaya katılan Mehmet Saim Yılmayan, samimi tavırlarıyla geceye damga vurdu.

Yarışmaya Şanlıurfa'dan katılan 48 yaşındaki esnaf Mehmet Saim Yılmayan, stüdyoya adım attığı andan itibaren sıcak tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Lise mezunu olan ve üç çocuk babası olan Yılmayan, hayat mücadelesini ve samimi hikayesini Oktay Kaynarca ile paylaştı.

Eşi Arzu Hanım ile birlikte stüdyoya gelen yarışmacı, eşinin başarı dileklerini iletmesinin ardından yarışmaya başladı.

Mehmet Saim Yılmayan, bilgi birikimiyle soruları bir bir aşarak 7. soruya, yani 50 bin TL'lik kritik baraj sorusuna kadar gelmeyi başardı.

Tam bu noktada ekranlara gelen soru, futbolseverleri, özellikle de Fenerbahçe taraftarlarını ayağa kaldırdı.

MİLYONER'DE FENERBAHÇE SORUSU HEYECAN YARATTI

İŞTE O SORU:

2007-2008 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin teknik direktöü hangisidir?

A-) Christoph Daum
B-) Luis Aragones
C-) Zico
D-) Jose Mourinho

Seçenekler arasında Christoph Daum, Luis Aragones, Zico ve Jose Mourinho gibi dünya devleri yer alırken, Yılmayan doğru cevabı bulmak için derin bir düşünceye daldı.

Soru ekrana geldikten sonra başta yarışmacı olmak üzere ekran başındaki Fenerbahçeliler nefesini tuttu. Kulüp tarihindeki önemli bir başarıya dair soruda, dönemin teknik direktörü merak konusu oldu.

Uzun süre düşünen yarışmacı, telefon joker hakkını kullandı. Kızı Pelda Yılmayan'ı arayan yarışmacı, aldığı yanıt üzerine C şıkkı olan Zico'yu işaretledi.

Fenerbahçe sorusunu bilerek barajı geçen ve 200 bin TL'lik soruya kadar yükselen Mehmet Saim Yılmayan'ın milyonerlik serüveni bu aşamada sona erdi.

200 bin TL değerindeki soruda yanlış cevap veren yarışmacı, yarışmanın kuralları gereği baraj ödülü olan 50 bin TL'yi alarak yarışmaya veda etti.

