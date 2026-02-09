CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Milyoner’de hayran bırakan anlar: Ünal Şen’in hayat hikayesi izleyenleri duygulandırdı

ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster”, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışmada, 8 Şubat Pazar akşamı sahneye çıkan Ünal Şen, yaşadığı zorlukları ve hayat mücadelesini paylaşarak yarışmaya damga vurdu.

ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışmada, 8 Şubat akşamı konuk olan Ünal Şen, hayat hikayesi ve mücadelesiyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

MİLYONER'DE HAYRAN BIRAKAN ANLAR

Ünal Şen, 16 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası boyundan aşağısı omurilik felci kaldığını anlatarak, yaşadığı zorlukları ve azmini yarışma sırasında paylaştı.

Karşısına çıkan sorulara birer birer doğru yanıt veren yarışmacı, günün sonunda milyonluk sorunun kapısını aralayarak hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri duygulandırdı. İşte milyonları ekran başına kilitleyen o unutulmaz anlar…

Ünal Şen, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü 1. sınıftayken geçirdiği trafik kazası sonrası boyundan aşağısı omurilik felci kaldığını anlattı.

Kazanın ardından zorlu ameliyatlar ve işlemler gördüğünü anlatan Şen, ilk zamanlarda maddi ve manevi olarak çok zorluk yaşadıklarını ancak yılmayarak hepsinin üstesinden geldiklerini söyledi.

"Vazgeçmedim, bu halimle neler yapabilirim diye araştırdım" diyen Şen, kendini "Küllerimden yeniden doğmuş, adeta bir anka kuşu gibi hayatıma tutundum" sözleriyle ifade etti.

Ünal Şen, kazanın 3 Aralık 2006 tarihinde gerçekleştiğini ve bu tarihin hem kendi hem annesinin doğum günü ve Dünya Engelliler Günü olması nedeniyle hayatında çok özel bir yeri olduğunu dile getirdi.

Ünal Şen'in annesi de duygularını paylaşarak, kazanın ardından oğullarının bakımını birlikte üstlendiklerini söyleyerek "Ünal bizim her şeyimiz. Biz onun eli ayağı olduğumuz kadar o da bizim elimiz ve ayağımız. Bu yarışmaya katılmak istedi, umarım her zaman başarılı olur" dedi.

Annesinin başarı dileklerini iletmesinin ardından yarışmaya başlayan Ünal Şen, stüdyoya adım attığı ilk andan itibaren hem heyecanlı hem de kararlıydı. Sorular karşısında gösterdiği soğukkanlılık ve bilgisiyle izleyenleri etkilemeyi başardı. Her cevabı özenle düşünerek veren Şen, büyük ödüle giden yolu adım adım geçti. Bu performansıyla 300.000 TL'lik soruya kadar yükseldi ve stüdyodaki heyecan doruğa çıktı.

İŞTE O SORU:

Lev Tolstoy hangisi sırasında Rus ordusunda topçu subayı olarak görev yapmıştır.

A-) Kırım Savaşı

B-) I. Balkan Savaşı

C-) I. Dünya Savaşı

D-) II. Dünya Savaşı

Yarışmacı, 300.000 TL'lik sorunun önünde uzun süre düşündü, ancak risk almak istemeyerek yarışmadan çekilme kararı verdi.

Sorunun doğru cevabının A şıkkı, Kırım Savaşı olduğu açıklandı.

Program sunucusu Oktay Kaynarca, Ünal Şen'in mücadelesine övgü dolu sözlerle değindi. Kaynarca, "Başına gelen bunca olaya rağmen hâlâ başarı peşinde koşman ve dünyaya pozitif bakman birçok insan için büyük bir örnek. Seni gönülden kutluyorum" diyerek yarışmacıya başarı dileklerini iletti.

Böylelikle yarışmacı 200.000 TL'lik ödülle programa veda etti.

