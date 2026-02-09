Milyoner’de hayran bırakan anlar: Ünal Şen’in hayat hikayesi izleyenleri duygulandırdı

"Vazgeçmedim, bu halimle neler yapabilirim diye araştırdım" diyen Şen, kendini "Küllerimden yeniden doğmuş, adeta bir anka kuşu gibi hayatıma tutundum" sözleriyle ifade etti.

Ünal Şen, kazanın 3 Aralık 2006 tarihinde gerçekleştiğini ve bu tarihin hem kendi hem annesinin doğum günü ve Dünya Engelliler Günü olması nedeniyle hayatında çok özel bir yeri olduğunu dile getirdi.