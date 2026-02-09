Milyoner’de hayran bırakan anlar: Ünal Şen’in hayat hikayesi izleyenleri duygulandırdı
ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster”, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışmada, 8 Şubat Pazar akşamı sahneye çıkan Ünal Şen, yaşadığı zorlukları ve hayat mücadelesini paylaşarak yarışmaya damga vurdu.
ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışmada, 8 Şubat akşamı konuk olan Ünal Şen, hayat hikayesi ve mücadelesiyle izleyenleri ekran başına kilitledi.
Ünal Şen, 16 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası boyundan aşağısı omurilik felci kaldığını anlatarak, yaşadığı zorlukları ve azmini yarışma sırasında paylaştı.
Karşısına çıkan sorulara birer birer doğru yanıt veren yarışmacı, günün sonunda milyonluk sorunun kapısını aralayarak hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri duygulandırdı. İşte milyonları ekran başına kilitleyen o unutulmaz anlar…
Ünal Şen, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü 1. sınıftayken geçirdiği trafik kazası sonrası boyundan aşağısı omurilik felci kaldığını anlattı.
Kazanın ardından zorlu ameliyatlar ve işlemler gördüğünü anlatan Şen, ilk zamanlarda maddi ve manevi olarak çok zorluk yaşadıklarını ancak yılmayarak hepsinin üstesinden geldiklerini söyledi.