Milyoner'de Avrupa kupası rüzgarı! 200 bin TL'lik futbol sorusu nefes kesti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ATV ekranlarının reyting rekortmeni bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın enerjik sunumuyla futbolseverleri ekran başına kilitledi. Yarışmanın 30 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde, 28 yaşındaki Doktor Oğuz Kaan Çakır sergilediği başarılı performansla 200.000 TL'lik sorunun kilidini açmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi tarihine ilişkin gelen ve spor dünyasında büyük yankı uyandıran o kritik soru, hem stüdyoda hem de sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

ATV'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlarda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

30 Mart akşamı yarışmaya katılan 28 yaşındaki Oğuz Kaan Çakır, akademik başarıları ve pozitif enerjisiyle geceye damga vuran yarışmacılardan biri oldu.

GENÇ DOKTORUN MİLYONER YOLCULUĞU

Yarışmaya İstanbul'dan katılan 28 yaşındaki Oğuz Kaan Çakır, akademik birikimi ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve doktorluk yapan Çakır, yarışmaya eşi Şeyda Oğuz Çakır ile birlikte geldi. Yarışma başlamadan önce genç çiftin mutluluğuna ortak olan sunucu Oktay Kaynarca, "Genç çiftimize hayatlarında başarılar dilerim, Allah tamamına erdirsin" sözleriyle tebriklerini ileterek yarışmanın startını verdi.

Soruları birer birer doğru yanıtlayan Çakır, kısa sürede yüksek ödüllü sorulara ulaşarak futbolseverlerin heyecanla beklediği o kritik noktaya geldi.

MİLYONER'DE AVRUPA KUPASI RÜZGARI

200 BİN TL'LİK DEV SORU: AVRUPA'NIN KRALI KİM?

Genç yarışmacı, sorulara verdiği doğru yanıtlarla 200.000 TL'lik sorunun kilidini açtı.

İŞTE O SORU:

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu 7 kez ve en çok kazanan kulüp hangisidir?

A-) AC Milan
B-) Real Madrid
C-) Liverpool
D-) Sevilla

Futbol dünyasının en prestijli kupalarından biri olan Kupa 2'deki bu tarihi rekor, ekran başındaki izleyicileri de ikiye böldü.

RİSKE GİRMEDİ, 100 BİN TL İLE VEDA ETTİ

Soru karşısında uzun süre düşünen ve seçenekleri analiz eden Oğuz Kaan Çakır, zorlu bir kararın eşiğine geldi.

Yanlış cevap vermesi durumunda kazandığı ödülün büyük bir kısmını kaybedecek olan genç yarışmacı, stratejik bir karar vererek yarışmadan çekilmek istediğini belirtti.

Doğru cevabı vermeyerek riske girmeyen Çakır, yarışmadan 100.000 TL'lik ödülle ayrılarak başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı çekildikten sonra açılan doğru cevabın "D şıkkı Sevilla" olduğu belli oldu.

