Milli Saraylar 9 itfaiyeci alıyor! İşte başvuru ekranı ve şartlar

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel statüsünde 9 itfaiyeci alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alımların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında yapılacağı bildirildi.

Özellikle sivil savunma ve itfaiyecilik mezunlarını yakından ilgilendiren bu alımda, adayları KPSS puanının yanı sıra zorlu bir uygulama parkuru ve sözlü mülakat bekliyor. İşte 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla başlayacak başvuru sürecine dair tüm kritik detaylar.

BAŞVURU TAKVİMİ

Adayların en çok dikkat etmesi gereken nokta, başvuruların tamamen dijital ortamda yürütülecek olması. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Başlangıç Tarihi: 3 Nisan 2026, Saat 20:00

Bitiş Tarihi: 13 Nisan 2026, Saat 23:59

Başvuru Kanalı: Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR NELER?

İtfaiyeci pozisyonu, işin doğası gereği hem akademik hem de fiziksel yeterlilik gerektiriyor. İlanda belirtilen temel kriterler şunlar:

Eğitim: Ön lisans düzeyinde; Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya dengi bölümlerden mezun olmak.

SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK? (3 AŞAMALI ELEME)

Milli Saraylar bünyesine katılmak isteyen adaylar, "KPSS + Uygulama + Sözlü" olmak üzere üçlü bir süzgeçten geçecek:

Uygulamalı Sınav Ön Elemesi: KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlanarak, ilan edilen kadronun 10 katı kadar aday (toplam 90 kişi) uygulama sınavına çağrılacak.

NİHAİ BAŞARI PUANI VE İTİRAZ SÜRECİ

Başarı sıralaması; KPSS puanı, uygulama sınavı puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. Puanların eşitliği durumunda sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, mezuniyet tarihi eski olana ve yaşı büyük olana öncelik verilecek.

Sınav sonuçlarına ilişkin duyurular Milli Saraylar'ın resmi web sitesi (www.millisaraylar.gov.tr) üzerinden takip edilebilecek. Adayların sonuçların açıklanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz hakkı bulunuyor.

Editörün Notu: Milli Saraylar gibi yüksek güvenlik ve hassasiyet gerektiren bir kurumda görev alacak itfaiyecilerin, sadece fiziksel yeterlilik değil, aynı zamanda tarihi eser koruma bilincine de sahip olması bekleniyor. Başvuru yapacak adayların e-Devlet üzerindeki askerlik ve mezuniyet bilgilerini önceden kontrol etmeleri, olası bir sistem hatasında vakit kaybetmeden düzeltme yapmaları kritik önem taşıyor.