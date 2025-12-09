Mersin'de peş peşe ev yangınlar! Dumanlar yükseldi

Mersin'in Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde çıkan ev yangınları itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlk yangın, Erdemli ilçesinde bağlı Alata Mahallesi Kalfe Sokak yakınlarında bir apartmanın 4. katında çıktı. Alınan bilgiye göre, N.Ö. 'ye ait evdeki dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye 2 itfaiye ile sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken maddi hasar oluştu.

İkinci yangın ise, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 katlı apartmanın son katındaki dairede çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin pencerelerden çıktığı yangına ekipler hızla müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarla ilgili polis inceleme başlattı.