Melissa Vargas ehliyetini memleketi Malatya’dan aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Malatyalı fahri hemşerisi Melissa Vargas, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavına Malatya'da girdi.

Trafik Eğitim Parkuru'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 35 dakika süren uygulamalı sınavda başarılı olan milli voleybolcu ehliyet almaya hak kazandı. Malatya'da büyük ilgiyle karşılanan Vargas'a, sınav sürecinde vatandaşlar da destek verdi.