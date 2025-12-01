Haberler Tıkla Haberleri Melissa Vargas ehliyetini memleketi Malatya’dan aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas, ehliyet sınavına girmek için memleketi saydığı Malatya’ya geldi. Malatyalı fahri hemşerisi Vargas, sınav öncesinde trafik eğitim parkurunu ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve sevenleriyle bol bol fotoğraf çekildi.



01.12.2025
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Malatyalı fahri hemşerisi Melissa Vargas, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavına Malatya'da girdi.

Trafik Eğitim Parkuru'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 35 dakika süren uygulamalı sınavda başarılı olan milli voleybolcu ehliyet almaya hak kazandı. Malatya'da büyük ilgiyle karşılanan Vargas'a, sınav sürecinde vatandaşlar da destek verdi.

Vargas ehliyetini memleketi Malatya’dan aldı (İHA)Vargas ehliyetini memleketi Malatya’dan aldı (İHA)

Sınavın ardından kısa bir açıklama yapan milli yıldız Malatya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vargas Malatya'da sevenleriyle fotoğraf çektirdi (İHA)Vargas Malatya'da sevenleriyle fotoğraf çektirdi (İHA)

Vargas, işlemlerin tamamlanmasının ardından ehliyetini teslim aldı.

