Haberler Tıkla Haberleri Mauro Icardi'nin sevgilisi hamile mi? O paylaşım ortalığı karıştırdı

Mauro Icardi'nin sevgilisi hamile mi? O paylaşım ortalığı karıştırdı

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin nişanlısı, Arjantinli oyuncu China Suarez, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla magazin gündemini hareketlendirdi. Sosyal medyada paylaşılan kare sonrası herkes 'Icardi'nin sevgilisi hamile mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2025 13:27
Mauro Icardi’nin sevgilisi hamile mi? O paylaşım ortalığı karıştırdı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Eski eşi Wanda Nara ile olaylı boşanma sürecini geride bırakan Icardi, model sevgilisi China Suárez ile paylaştıkları romantik karelerle dikkat çekiyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

PUSET PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI

China Suárez'in son sosyal medya paylaşımı ise magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"HAMİLE Mİ?"

Paylaşımda yer alan bebek puseti detayı, takipçilerin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada "Bebek mi geliyor?", "Hamile mi?" yorumları art arda yapıldı. Ancak, Suárez ve Icardi cephesinden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

'TAVUK BÜYÜSÜ' İDDİASI

Öte yandan Wanda Nara'nın Icardi'ye "tavuk büyüsü" yaptığı öne sürüldü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ESPRİLİ GÖNDERME

Basına yansıyan haberler sonrası Mauro Icardi, tavuk kümesinde çektirdiği videosunu paylaşarak iddiaları ti'ye aldı.

SON DAKİKA