Mauro Icardi’nin sevgilisi hamile mi? O paylaşım ortalığı karıştırdı

Kaynak: Instagram

"HAMİLE Mİ?"

Paylaşımda yer alan bebek puseti detayı, takipçilerin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada "Bebek mi geliyor?", "Hamile mi?" yorumları art arda yapıldı. Ancak, Suárez ve Icardi cephesinden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.