Mauro Icardi’nin sevgilisi hamile mi? O paylaşım ortalığı karıştırdı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor...
Eski eşi Wanda Nara ile olaylı boşanma sürecini geride bırakan Icardi, model sevgilisi China Suárez ile paylaştıkları romantik karelerle dikkat çekiyor.
PUSET PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI
China Suárez'in son sosyal medya paylaşımı ise magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
"HAMİLE Mİ?"
Paylaşımda yer alan bebek puseti detayı, takipçilerin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada "Bebek mi geliyor?", "Hamile mi?" yorumları art arda yapıldı. Ancak, Suárez ve Icardi cephesinden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.
'TAVUK BÜYÜSÜ' İDDİASI
Öte yandan Wanda Nara'nın Icardi'ye "tavuk büyüsü" yaptığı öne sürüldü.