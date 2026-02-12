Kuruluş Orhan'da savaş kapıda! Orhan Gazi'den Bursa'ya fırtına gibi dönüş

Flavius'un hançerini Sultan Orhan'a dayamasıyla meydanda nefesler tutuldu. Alplerin ileri atılmasına engel olan Sultan Orhan, yüzünü düşmanına çevirerek sükûnetini bozmadı. Flavius'un, "Bana korkmadığını söyleme!" sözlerine karşılık Orhan Bey'in ayetle cevap vermesi geceye damga vurdu: "Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur." Yunus Emre ilahisinin yükseldiği anlarda Flavius'un zihninde geçmişe dair görüntülerin canlanması, karakterin iç dünyasında derin bir kırılmanın habercisi oldu.

Bursa'da İnfaz, Sarayda Sarsıntı

Bursa'da karışıklık çıktığını öğrenen Sultan Orhan, şehre adeta yıldırım gibi döndü. Sorumluyu tespit eden Orhan Gazi'nin verdiği ölüm hükmü, devlet otoritesinin tartışılmaz olduğunu bir kez daha gösterdi. Öte yandan Nilüfer Hatun, Orhan Bey'in ağzından imparatorun Asporça ile evlilik teklifini duydu. Büyük bir sarsıntı yaşayan Nilüfer'i, Sultan Orhan'ın "Kabul etmeyeceğim." sözleri teskin etti. Ancak sarayda duygusal fay hatları artık derinleşmişti.

Kaynak: ATV