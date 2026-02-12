Kuruluş Orhan'da savaş kapıda! Orhan Gazi'den Bursa'ya fırtına gibi dönüş
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan yeni bölümüyle hem ruhları titreten hem meydanları sarsan sahnelere imza attı. Zikir halkasında hançerle başlayan gerilim, Gemlik Kalesi’nde savaş hazırlığına kadar uzandı. Dizi, yayın gecesi boyunca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı
Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde olduğu Kuruluş Orhan dizisi, yeni bölümüyle nefesleri kesti. İşte son bölümde yaşaşanlar...
14.Bölümde Neler Oldu?
Flavius'un Kırılma Anı mı?
Flavius'un hançerini Sultan Orhan'a dayamasıyla meydanda nefesler tutuldu. Alplerin ileri atılmasına engel olan Sultan Orhan, yüzünü düşmanına çevirerek sükûnetini bozmadı. Flavius'un, "Bana korkmadığını söyleme!" sözlerine karşılık Orhan Bey'in ayetle cevap vermesi geceye damga vurdu: "Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur." Yunus Emre ilahisinin yükseldiği anlarda Flavius'un zihninde geçmişe dair görüntülerin canlanması, karakterin iç dünyasında derin bir kırılmanın habercisi oldu.
Bursa'da İnfaz, Sarayda Sarsıntı
Bursa'da karışıklık çıktığını öğrenen Sultan Orhan, şehre adeta yıldırım gibi döndü. Sorumluyu tespit eden Orhan Gazi'nin verdiği ölüm hükmü, devlet otoritesinin tartışılmaz olduğunu bir kez daha gösterdi. Öte yandan Nilüfer Hatun, Orhan Bey'in ağzından imparatorun Asporça ile evlilik teklifini duydu. Büyük bir sarsıntı yaşayan Nilüfer'i, Sultan Orhan'ın "Kabul etmeyeceğim." sözleri teskin etti. Ancak sarayda duygusal fay hatları artık derinleşmişti.