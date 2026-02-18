Kuruluş Orhan'da amansız hesaplaşma günü! Sultan Orhan ölüm kalım mücadelesinde
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanacak yeni bölümünde savaşın en amansız yüzüyle izleyici karşısına çıkacak. Sultan Orhan ile Asporça arasındaki büyük hesaplaşma artık kaçınılmazdır. Ordular hazırlanır, kaleler hedef alınır, kader yeniden yazılmak üzeredir. Bu amansız savaşın sonu nelere sebep olacaktır?
atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, bu hafta da heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
15.Bölüm Özeti
Sultan Orhan ve Prenses Asporça Cenk Meydanında
Sultan Orhan, ordusunun başında şehadete yürürcesine savaşa hazırlanır. Kaleyi korumak ve Asporça'yı mağlup etmek için her şeyi göze almıştır.
Asporça ise Osmanlı hayalini yok etmeye yeminlidir. İki tarafın da geri adım atmaya niyeti yoktur. Bu kanlı hesaplaşmada üstün gelen kim olacaktır?
Şahinşah Nerede?
Orhan, cenk meydanında Şahinşah'ın yokluğunu fark eder ve bundan işkillenir. Bu kayıp tesadüf müdür, yoksa yeni bir ihanetin habercisi mi? Babasının gerçek yüzüyle yüzleşen Yiğit, Orhan'a her şeyi söyleyip Şahinşah'ı ifşa edecek midir? Şahinşah için yolun sonu gelmiş midir?
Germiyan Yolunda Tehlike
Alaeddin ve Gonca, Germiyan yolculuğunda kurulan saldırıyla ölümle burun buruna gelir. Yıllarca evlat hasreti çeken bu çift, doğmamış bebeklerini her şeye rağmen koruyabilecek midir? Yıllar sonra Germiyan Sarayı'nda Mehmet Bey'le karşılaşmaları hangi fırtınayı koparacaktır?