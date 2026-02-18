Kuruluş Orhan'da amansız hesaplaşma günü! Sultan Orhan ölüm kalım mücadelesinde

Kaynak: ATV Dursun'un Gerçeği Demirhan Bursa Sarayı'na gelir ve Dursun'un obada çaşıtlık için değil, Halime'ye olan sevdası nedeniyle bulunduğunu açıklar. Orhan'ın öğrendikleri sonrası Halime'yle yüzleşmesi Dursun için nasıl sonuçlar doğuracaktır? Sevda mı galip gelecek, yoksa ailesi mi ağır basacaktır?

Kaynak: ATV Asporça'nın Yeni Oyunu Cenkten sonra geri çekilmeyen Asporça, yeni bir plan kurar. Nilüfer tarafından yaralanması onun için bardağı taşıran son damla olur. İntikam ateşiyle hareket eden Asporça, Nilüfer'i esir ederek Orhan'ı çaresiz bırakmak ister.Sultan Orhan, Bursa ile Nilüfer arasında bir tercih yapmak zorunda mı kalacaktır? Asporça, bu tehlikeli planında başarılı olabilecek midir?

Kaynak: ATV Flavius İçin Hesap Vakti Geçmişinin gölgesinde sıkışıp kalan Flavius, bir yanda Fatma'ya duyduğu amansız sevda, bir yanda komutanlığı ve geçmişinin sırrıyla büyük bir çıkmazdadır. Asporça ile birlikte Orhan'ın sonunu getirmeye kararlıdır. Fakat beklenmedik bir şekilde Orhan'ın eline düşer. Nihayet hesaplaşma vakti gelmiştir. Sultan Orhan, kılıcını Fatma'nın gözleri önünde Flavius'un boynuna dayar.