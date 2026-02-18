CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan'da amansız hesaplaşma günü! Flavius için yeni bir başlangıç mı?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kuruluş Orhan'da amansız hesaplaşma günü! Flavius için yeni bir başlangıç mı?

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan’ın yayınlanan bölümünde sarayda yaşanan hesaplaşma anı geceye damga vurdu. Sultan Orhan’la görüşmek üzere gizlice saraya gelen Flavius, zincirlenmiş halde huzura çıkarıldı.

Saray erkânının bakışları arasında Sultan Orhan, kararlı bir şekilde konuştu. "Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak Flavius?" sözleriyle gerilimi zirveye taşıyan Orhan Bey, silahtarından aldığı kılıçla hamle yapmak üzereyken beklenmedik bir an yaşandı.

(Kaynak: ATV )(Kaynak: ATV )

SULTAN ORHAN'IN KILICI HAVADA KALDI

Tam o sırada Flavius'un dudaklarından dökülen tek kelime sahnede zamanın durmasına neden oldu: "Allah…" Saray erkânı durumun şaşkınlığını yaşarken Flavius sözlerine şöyle devam etti: "Seni benim elimden kurtaran Allah, beni de senin elinden kurtarmaz mı?"

Bu sözler, sarayda derin bir sessizlik oluştururken bölüm bu çarpıcı anla sona ererken, sosyal medyada kullanıcılar, "Flavius için yeni bir başlangıç mı?" yorumlarıyla sahneyi gündeme taşıdı.

FLAVİUS İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ MI?

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.

15.Bölüm Özeti

Sultan Orhan ve Prenses Asporça Cenk Meydanında

Sultan Orhan, ordusunun başında şehadete yürürcesine savaşa hazırlanır. Kaleyi korumak ve Asporça'yı mağlup etmek için her şeyi göze almıştır.

KURULUŞ ORHAN

Asporça ise Osmanlı hayalini yok etmeye yeminlidir. İki tarafın da geri adım atmaya niyeti yoktur. Bu kanlı hesaplaşmada üstün gelen kim olacaktır?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Şahinşah Nerede?

Orhan, cenk meydanında Şahinşah'ın yokluğunu fark eder ve bundan işkillenir. Bu kayıp tesadüf müdür, yoksa yeni bir ihanetin habercisi mi? Babasının gerçek yüzüyle yüzleşen Yiğit, Orhan'a her şeyi söyleyip Şahinşah'ı ifşa edecek midir? Şahinşah için yolun sonu gelmiş midir?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Germiyan Yolunda Tehlike

Alaeddin ve Gonca, Germiyan yolculuğunda kurulan saldırıyla ölümle burun buruna gelir. Yıllarca evlat hasreti çeken bu çift, doğmamış bebeklerini her şeye rağmen koruyabilecek midir? Yıllar sonra Germiyan Sarayı'nda Mehmet Bey'le karşılaşmaları hangi fırtınayı koparacaktır?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Dursun'un Gerçeği

Demirhan Bursa Sarayı'na gelir ve Dursun'un obada çaşıtlık için değil, Halime'ye olan sevdası nedeniyle bulunduğunu açıklar. Orhan'ın öğrendikleri sonrası Halime'yle yüzleşmesi Dursun için nasıl sonuçlar doğuracaktır? Sevda mı galip gelecek, yoksa ailesi mi ağır basacaktır?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Asporça'nın Yeni Oyunu

Cenkten sonra geri çekilmeyen Asporça, yeni bir plan kurar. Nilüfer tarafından yaralanması onun için bardağı taşıran son damla olur. İntikam ateşiyle hareket eden Asporça, Nilüfer'i esir ederek Orhan'ı çaresiz bırakmak ister.Sultan Orhan, Bursa ile Nilüfer arasında bir tercih yapmak zorunda mı kalacaktır? Asporça, bu tehlikeli planında başarılı olabilecek midir?

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Flavius İçin Hesap Vakti

Geçmişinin gölgesinde sıkışıp kalan Flavius, bir yanda Fatma'ya duyduğu amansız sevda, bir yanda komutanlığı ve geçmişinin sırrıyla büyük bir çıkmazdadır. Asporça ile birlikte Orhan'ın sonunu getirmeye kararlıdır. Fakat beklenmedik bir şekilde Orhan'ın eline düşer. Nihayet hesaplaşma vakti gelmiştir. Sultan Orhan, kılıcını Fatma'nın gözleri önünde Flavius'un boynuna dayar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Flavius'u Orhan'ın elinden kim kurtaracaktır?

Sultan Orhan, bu çok cepheli savaşta hem düşmanlarına hem de ihanete karşı nasıl bir yol izleyecektir?

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın