Haberler Tıkla Haberleri Küçükçekmece'de geri dönüşüm atık tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Küçükçekmece'de geri dönüşüm atık tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Küçükçekmece Halkalı'da bulunan geri dönüşüm atık tesisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyürken yangın tesisin tamamen sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 26.11.2025 01:28 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 03:59
ABONE OL
KÜÇÜKÇEKMECE’DE FABRİKA YANGINI!

Yangın, 01:00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tesisi tamamen sardı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede yoğun duman oluştu.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatılarak yangın söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA