Küçükçekmece’de çocuklardan korkunç saldırı! Tuz ruhuyla hazırladılar kıraathaneye attılar

İstanbul Küçükçekmece'de bir grup çocuk, kıraathaneye zarar vermek amacıyla patlayıcı etkili düzenek attı. Olayda bir kişi yaralanırken, şüpheli dört çocuk polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

TEHLİKELİ DÜZENEĞİ KIRAATHANEYE ATTILAR

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket eden dört çocuk, maytap, alüminyum folyo ve tuz ruhuyla hazırladıkları şişeyi kıraathaneye attı. Patlama sonucu içeride bulunan G.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından kaçan şüphelilerin Y.D. (14), Ö.K. (16), Ö.B. (15) ve M.E.P. (15) olduğu belirlendi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri devam eden çocukların saldırıyı hangi amaçla gerçekleştirdiği araştırılıyor.