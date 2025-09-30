Korkunç itiraf Müge Anlı’da gelmişti! Şaban Ataş cinayetinde karar...

Kaynak: ATV

"PİŞMANIM"

Tutuklu sanıklardan Mert Ataş son sözünde mütalaayı kabul etmediğini cinayete karışmadığını belirterek, "Sadece taşıma eyleminde bulundum. Pişmanım. Beratımı ve tahliyemi talep ediyorum. Burhanettin suçu benim üzerime atmaya çalışıyor. Burhanettin'den korktuğumuz için bir şey söyleyemedik. Pişmanım." İfadelerinde bulundu.

"TEHDİT VE BASKI ALTINDA KALDIM"

Tutuklu sanıklardan Emine Karabulut ise, cinayeti Burhanettin'in işlediğini belirtip, dosyada birçok eksiklerin bulunduğunu ileri sürerek, "Olay olup bittikten sonra Burhanettin'in tehdit ve baskısı altında kaldım. Emniyet güçlerini aydınlattım. Dosya benim anlattıklarımla aydınlatılmıştır. Beratımı ve tahliyemi talep ediyorum. Adaletinize güveniyorum." dedi.