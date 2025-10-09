Haberler Tıkla Haberleri Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 ölü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı. Kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 09.10.2025 00:34
KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mustafa Başıbüyük idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Bozgüney Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, sürücü Başıbüyük ve araçta bulunan eşi Dudu Başıbüyük yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dudu Başıbüyük, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

