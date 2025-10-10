Kavgalarıyla bıktırdılar! Müge Anlı’ya katılan Erkan Ordu’nun aile çıkmazı...

Ordu, "Eğer kardeşim varsa onlarla dertleşmek, birlikte vakit geçirmek ve eğlenmek istiyorum" dedi.

Gerçek ailesini arayan Erkan Ordu, bu sayede yaşadığı psikolojik zorluklardan kurtulmayı ve geniş bir aile ortamında kardeşleriyle buluşmayı hayal ettiğini dile getirdi.

ŞİDDET İDDİASI

Ordu çiftinin komşusu Barış Bey de canlı yayına telefonla bağlanarak Sevgi Hanım'ın küçük yaşlarda Erkan Ordu'ya şiddet uyguladığını iddia etti. Barış Bey, "Küçükken ona bir dayak atardı... Çocuk ağlamaktan konuşamazdı" dedi.

Barış Bey'in açıklamalarını destekleyen Erkan, "Öz ailemi bulursam, onların yanına giderim. Bulamazsam babamla kalacağım" ifadelerini kullandı.Birol Bey de "Benim tek evladım, ben onun daima arkasındayım. Benimle bir sıkıntısı yok" şeklinde konuştu.

Öte yandan Erkan Ordu ve babası Birol Ordu'nun canlı yayında sık sık Sevgi Hanım'la ters düşerek tartışması da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: ATV