Kavgalarıyla bıktırdılar! Müge Anlı’ya katılan Erkan Ordu’nun aile çıkmazı...

7 Mayıs 2004 tarihinde dünyaya gelen Erkan Ordu, küçük yaşta başka bir aile tarafından evlatlık alındığını öğrendi. Zamanla evde yaşanan huzursuzluklar, psikolojik baskılar ve küfürler sebebiyle gerçek ailesini tanıma ihtiyacı hissettiğini dile getirdi.
Genç adam, "Ben sizlere kavuşmak, kanatlarımın altına almak istiyorum. Büyüten ailemin yanında kendimi eksik hissediyorum. Kendi genetiğimden gelen ailemi tanımak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Erkan Ordu, büyüten annesi Sevgi Ordu ile arasında yaşanan sorunların temelinde, Denizli'den Fransa'ya götürülmesi, hayvancılıkla uğraşmasına izin verilmemesi ve maruz kaldığı baskılar olduğunu belirtti.
Ayrıca, evlatlık süreci sırasında kendisine muska yazdırıldığı ve üfürükçüye götürüldüğünü öne sürdü.
Erkan Ordu'yu büyüten babası Birol Ordu ise oğlunun bu isteğine destek vererek, "Hayatta çok fazla eğlenemedim. Oğlumun huzuru için biyolojik ailesini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Gerçek ailesini arayan Erkan Ordu, bu sayede yaşadığı psikolojik zorluklardan kurtulmayı ve geniş bir aile ortamında kardeşleriyle buluşmayı hayal ettiğini dile getirdi.
Ordu, "Eğer kardeşim varsa onlarla dertleşmek, birlikte vakit geçirmek ve eğlenmek istiyorum" dedi.
ŞİDDET İDDİASI
Ordu çiftinin komşusu Barış Bey de canlı yayına telefonla bağlanarak Sevgi Hanım'ın küçük yaşlarda Erkan Ordu'ya şiddet uyguladığını iddia etti. Barış Bey, "Küçükken ona bir dayak atardı... Çocuk ağlamaktan konuşamazdı" dedi.
Barış Bey'in açıklamalarını destekleyen Erkan, "Öz ailemi bulursam, onların yanına giderim. Bulamazsam babamla kalacağım" ifadelerini kullandı.Birol Bey de "Benim tek evladım, ben onun daima arkasındayım. Benimle bir sıkıntısı yok" şeklinde konuştu.
Öte yandan Erkan Ordu ve babası Birol Ordu'nun canlı yayında sık sık Sevgi Hanım'la ters düşerek tartışması da dikkatlerden kaçmadı.