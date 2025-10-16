Kanser tedavisinde yeni umut! Süper aşı hastalığı durdurdu

Aşı aynı zamanda kanserin vücutta yayılmasını azalttı, hatta bazı durumlarda tamamen engelledi. Süper aşının şu ana kadar sadece fareler üzerinde test edildiği vurgulandı. En büyük hedefin ise en kısa sürede aşıyı insanların hizmetine sunmak olduğu dile getirildi.

Massachusetts Amherst Üniversitesi'nde konuyla ilgili bir araştırma grubu kuruldu. (A Haber arşiv)

METASTAZI DA ÖNLEDİ

Massachusetts Amherst Üniversitesi'ndeki çalışmada, süper aşı yapıldıktan sonra tümörsüz kalan fareler, tekrar kanser hücrelerine maruz kaldıklarında bunların büyümesine de direnç gösterdi. Çalışmanın yazarı olan UMass Amherst'ten Doç. Dr. Prabhani Atukorale, daha önce nanopartikül bazlı ilaç tasarımının farelerde tümörleri küçültebileceğini veya ortadan kaldırabileceğini göstermişti. Yeni bulgular, bu yaklaşımın kanser oluşumunu da önleyebileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, nanopartikül tedavileri kullanarak kanseri durdurma hedefi olan "NanoVax Therapeutics" adlı bir girişim kurdu.