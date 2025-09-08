Haberler Tıkla Haberleri Kan donduran kaza! Sürücünün kafasına demir korkuluk saplandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Dehşet kazada minibüs camını delen demir korkuluk sürücünün kafasına saplandı. O korkunç kaza anbean güvenlik kamerasına yansırken sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 08.09.2025 17:08 Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 17:10
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada korkuluk sürücünün kafasına saplandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Farabi Ortaokulu yönüne seyreden N.Ö. (69) idaresindeki 25 DL 870 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

KORKULUK CAMI DELİP KAFASINA SAPLANDI

Çarpmanın etkisiyle demir parçası, minibüsün camını delerek sürücü N.Ö.'nün kafasına saplandı. Feci kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansırken, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren N.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

