Kadının altınlarını çalan hırsız kocası çıktı! Pişkin ifade: Kumar borcu için...

Duyanları şaşkına çeviren olayın adresi İstanbul oldu. Evindeki altınların kaybolan kadın durumu polise giderek durumu ihbar etti. Yapılan çalışmalarda evdeki altınları alan kişinin kocası olduğu ortaya çıktı. Tıraş olurken yakalanan adam kumar borcu olduğu için altınları aldığını söyledi. Altınların bozdurulma anı ise anbean kameraya yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 01.12.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:02
KADININ ALTINLARINI ÇALAN HIRSIZ KOCASI ÇIKTI!

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde evindeki altınların çalındığını söyleyerek polise başvuran kadının ziynet eşyalarını, eşinin kumar borcu için bozdurduğu ortaya çıktı.

EŞİNİN ALTINLARINI KUMAR BORCU İÇİN ALDI

Olay, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evindeki ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark eden Ezgi Ö., durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ziynet eşyalarının, 5 Kasım Çarşamba günü Ferahevler Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda Ezgi Ö.'nün eşi Mert Ö. (31) tarafından bozdurulduğu öğrenildi.

EŞİNİN ALTINLARINI KUMAR BORCU İÇİN ALMIŞ!

Çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mert Ö.'yü erkek kuaföründe tıraş olduğu sırada yakaladı. Gözaltına alınan Mert Ö., emniyette verdiği ifadede eşinin ziynet eşyalarını kumar borcu nedeniyle aldığını söyledi. 'Evden hırsızlık' suçundan adli işlem yapılan Mert Ö., serbest bırakıldı.

ALTINLARI BOZDURMA ANI KAMERADA

Şüphelinin kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin altınları bozdurup parayı aldığı anlar görülüyor.

