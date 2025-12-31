Kadın hakime sevgili dayağı! Kıskançlık krizine girdi dehşet saçtı

BIÇAKLA TEHDİT ETTİ Sabah'ın haberine göre Mutfaktan aldığı bıçakla salona yönelen Burak Doğan evde bulunan misafirleri de kovdu. Genç avukat ve iki kadın evden ayrılırken, kadın hâkim 112'yi aradı. Adliye lojmanlarına polis ve 112 ekibi sevk edilirken hâkim F.K.T. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz kadının elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan Burak Doğan emniyetteki ifadesinde, "Daha önce evde, o gün misafir olarak bulunan avukatın tişörtünü bulmuştum. F.K.T.'ye sorduğumda avukatın tişörtü, kendi kıyafetine sigara kokusu sinmemesi için geçici olarak verdiğini söyledi. Aramızda bir tartışma olmuştu. O gün telefonda avukatın evde olduğunu öğrenince sinirlerime hakim olamadım. Çok pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Burak Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.