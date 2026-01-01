İstanbul'da kar faciayı getirdi! Şile-Ömerli Otoyolu'nda kazalar meydana geldi

İstanbul'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle Şile-Ömerli Otoyolu'nda ulaşımda aksama yaşandı.

Öğleden itibaren kentte yeniden görülen kar yağışı, özellikle Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde kara yolu ulaşımını aksattı.

Şile-Ömerli Otoyolu'nda yoğun kar nedeniyle sürücüler araçlarını durdurmak zorunda kaldı. Yoldan geçemeyen araçlar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

KAZAYA NEDEN OLDU

Buzlanma nedeniyle kayan araçlar hasarlı kazalara neden oldu. Otoyolda seyretmesi gereken "139A Üsküdar-Şile" otobüsleri, Kuzey Marmara Yolu'nu kullanarak seferine devam etti.

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 3 küreme aracının yanı sıra İBB'nin tuzlama aracı bölgede çalışma yaptı.

Şile-Ömerli Otoyolu'nda ilerlemekte güçlük çeken araçlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.