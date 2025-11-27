İsrail’den geldi kuzenini 22 mermi ile öldürdü! Kuzen cinayeti kamerada

Antalya'da tartıştığı kuzeni Doğan Duman'ı (52) tabanca ile vurup öldüren Imad Almograbi'nin (44) saldırıyı gerçekleştirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 25 Kasım'da saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki apart otelin kafesinde meydana geldi. İsrail vatandaşı Imad Almograbi ile yine İsrail vatandaşı kuzeni Doğan Duman, aralarındaki husumetle ilgili konuşmak için kafede bir araya geldi. Bir süre sonra Almograbi ve Duman arasında tartışma çıktı.
Arbede sırasında müşteriler panikle uzaklaşmaya başlarken, Imad Almograbi yanında getirdiği tabancayla kuzenine ateş etti. Şarjöründeki mermilerin bitmesi ile otomobiline koşan Almograbi, ikinci şarjörünü alarak kafenin önünde Doğan Duman'a yeniden ateş açtı. Çok sayıda merminin isabet ettiği Duman, yaşamını yitirdi.
Olayın ardından 07 CAH 724 plakalı otomobille kaçan Imad Almograbi ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 kilometre uzaklıkta yakalandı. Gözaltına alınan Almograbi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
O ANLAR KAMERADA
Diğer yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kafeden çıkan Doğan Duman'ın kuzeni Imad Almograbi'nin omuz atmasıyla yere düştüğü, Almograbi'nin daha sonra tabancayla Duman'a şarjör bitene kadar ateş ettiği görüldü.
O anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken A Haber Muhabiri Kartal Oğuz korkunç cinayetin detaylarını aktardı.
A HABER OLAY YERİNDE
A Haber Muhabiri Kartal Oğuz'un aktardıkları şu şekilde:
İsrail'deki kan davası Antalya'nın Muratpaşa ilçesine taşındı desek yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Şöyle özetleyelim olayı: Katil zanlısı Imat Almoghrabi'nin amcasının iki çocuğu, geçtiğimiz süre içerisinde İsrail'de öldürülüyor ve bunun üzerine yine kuzeni olan aynı zamanda İsrail vatandaşı olan Doğan Duman'la belki de, sözüm ona bir barışma görüşmesi gerçekleştirmek için Muratpaşa'daki bu bir apart otelin kafesine geliyorlar.
Daha sonra ikili arasında bir tartışma çıkıyor. Aslında görgü tanıklarının ifadelerine ve bizim edindiğimiz bilgilere bir harmanlayacak olursak; Imat Almoghrabi'nin yüzüne tükürüyor Doğan Duman ve daha sonra ikili arasında arbede yaşanıyor.
KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU
Hatta İmet Almoghrabi Tam bu noktada şahıs hayatını kaybediyor ama Imat Almoghrabi bununla da yetinmiyor. Şöyle yine göstermek gerekirse; hemen aracına yöneliyor, şarjörü bittiği için olsa gerek ki, şarjörünü dolduruyor. Daha sonra tekrar yerde yatmakta olan kuzenine gelip bir şarjör dolusu daha mermi bırakıyor ve devamında da yine şurada görmüş olduğunuz yoldan hemen aracıyla birlikte binerek, ardına bile bakmadan uzaklaşıyor.
'YEĞENLERİN GİBİ SENİ VE ÇOCUKLARINI DA ÖLDÜRECEĞİZ'
Yaklaşık 10 kilometre sonra ise polis ekipleri tarafından yakalanıyor Imat Almoghrabi. Yine söylediğimiz gibi savcılıktaki ifadesinde öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını, barışmak için gittiğini söylüyor. Ve karşısındaki kişinin, Doğan Duman'ın kuzeninin; "yeğenlerin gibi seni ve çocuklarını da öldüreceğiz" dediğini öne sürüyor ifadesinde.
Kasten adam öldürme suçundan tutuklanıyor. Savcılıktaki ifadesinde pişman olduğunu da belirtiyor. Bir kez daha tekrar etmek gerekirse; Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, hemen arkamda görmüş olduğunuz, şu anda olay yerindeyiz, apart otelin kafesinde aslında aralarındaki husumeti çözmek için bir araya gelen iki İsrail vatandaşının konuşması, tabii tartışmaya dönüşünce devamında bir kişinin ölümüyle sonuçlanıyor.
22 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ
Ve tam da bu noktada bir kez daha göstermek gerekirse; Imat Almoghrabi kuzenine öncelikle birkaç el ateş ediyor, daha sonrasındaysa şarjörü bitiyor, yetinmiyor bununla da aracına gidiyor, şarjörünü dolduruyor, bir kez daha yerde belki de o sırada çoktan hayatını kaybetmiş olan kuzenine, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi 22 el ateş ediyor ve aracına binerek bu noktadan uzaklaşıyor. Yine az önce de belirttiğim gibi yaklaşık 10 kilometre sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanıyor.