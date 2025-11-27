İsrail'den geldi kuzenini 22 mermi ile öldürdü! Kuzen cinayeti kamerada

Antalya'da İsrail vatandaşı 2 kuzenin tartışması kanlı bitti. Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda İsrail vatandaşı olan Imad Almograbi (44) yine İsrail vatandaşı kuzeni Doğan Duman'ı (52) tabanca ile 22 el ateş ederek öldürdü. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken A Haber Muhabiri Kartal Oğuz korkunç cinayetin detaylarını aktardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA Giriş Tarihi: 27.11.2025 17:58 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 18:40 PAYLAŞ ABONE OL

Antalya'da tartıştığı kuzeni Doğan Duman'ı (52) tabanca ile vurup öldüren Imad Almograbi'nin (44) saldırıyı gerçekleştirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İSRAİLLİ KUZENLERİN GÖRÜŞMESİ CİNAYETLE BİTTİ! Olay, 25 Kasım'da saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki apart otelin kafesinde meydana geldi. İsrail vatandaşı Imad Almograbi ile yine İsrail vatandaşı kuzeni Doğan Duman, aralarındaki husumetle ilgili konuşmak için kafede bir araya geldi. Bir süre sonra Almograbi ve Duman arasında tartışma çıktı. Arbede sırasında müşteriler panikle uzaklaşmaya başlarken, Imad Almograbi yanında getirdiği tabancayla kuzenine ateş etti. Şarjöründeki mermilerin bitmesi ile otomobiline koşan Almograbi, ikinci şarjörünü alarak kafenin önünde Doğan Duman'a yeniden ateş açtı. Çok sayıda merminin isabet ettiği Duman, yaşamını yitirdi. Olayın ardından 07 CAH 724 plakalı otomobille kaçan Imad Almograbi ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 kilometre uzaklıkta yakalandı. Gözaltına alınan Almograbi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. İSRAİLLİ KUZENLERİN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ! O ANLAR KAMERADA Diğer yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kafeden çıkan Doğan Duman'ın kuzeni Imad Almograbi'nin omuz atmasıyla yere düştüğü, Almograbi'nin daha sonra tabancayla Duman'a şarjör bitene kadar ateş ettiği görüldü. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken A Haber Muhabiri Kartal Oğuz korkunç cinayetin detaylarını aktardı.

A HABER OLAY YERİNDE A Haber Muhabiri Kartal Oğuz'un aktardıkları şu şekilde: İsrail'deki kan davası Antalya'nın Muratpaşa ilçesine taşındı desek yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Şöyle özetleyelim olayı: Katil zanlısı Imat Almoghrabi'nin amcasının iki çocuğu, geçtiğimiz süre içerisinde İsrail'de öldürülüyor ve bunun üzerine yine kuzeni olan aynı zamanda İsrail vatandaşı olan Doğan Duman'la belki de, sözüm ona bir barışma görüşmesi gerçekleştirmek için Muratpaşa'daki bu bir apart otelin kafesine geliyorlar.

Daha sonra ikili arasında bir tartışma çıkıyor. Aslında görgü tanıklarının ifadelerine ve bizim edindiğimiz bilgilere bir harmanlayacak olursak; Imat Almoghrabi'nin yüzüne tükürüyor Doğan Duman ve daha sonra ikili arasında arbede yaşanıyor.