İskoçya'dan gelen manevi bir yolculuk: Kuruluş Osman'ı izledikten sonra Müslüman oldu

atv’de yayınlanan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman, yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında izleyicilerin gönlüne dokunmayı sürdürüyor. Bu etkileyici hikâyelerin en özel örneklerinden biri, İskoçya’dan Julieta Lorena Martinez’e ait.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 12:03 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 12:04
İskoçya’dan gelen manevi bir yolculuk: Kuruluş Osman’ı izledikten sonra Müslüman oldu

atv'de yayınlanan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman, ekranlardan taşarak dünyanın dört bir yanında gönüllere dokunmaya devam ediyor...

KURULUŞ OSMAN'I İZLEDİKTEN 2 YIL SONRA MÜSLÜMAN OLDU

Ekranlardan gönüllere ulaşan bu etkileyici hikayelerin en özellerinden biri ise İskoçya'dan gelen Julieta Lorena Martinez'e ait.

Julieta'nın, Kuruluş Osman'ı izlerken Türk kültürüne duyduğu merakı takip ederek yaptığı araştırmalar zamanla ruhani bir arayışa kapı aralamış. Ve bu arayış onu önce Kur'an-ı Kerim sonra da İslamiyet ile buluşturmuş.

İÇSEL YOLCULUK JULIETA'YI HİKAYENİN BAŞLADIĞI YERE GETİRDİ!

Julieta Lorena Martinez İslamiyet ile taçlanan bu içsel yolculuğun ardından, bu kez rotasını Türkiye'ye çevirdi ve hikayenin başladığı yere geldi. Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret ederek dizinin çekildiği mekânları gezdi, Kayı Obası'nın atmosferini yerinde yaşadı.

Julieta'nın hikâyesi, sanatın ve kültürün sınırları aşarak gönüllere ulaşmasının en güzel bir örneği. Televizyon ekranından İskoçya'ya, İskoçya'dan İstanbul'a uzanan bu manevi yolculuk, Bozdağ Film'in kameradan coğrafyalara ve gönüllere uzanan küresel etkisinin bir örneği olarak kayıtlara geçti.

