İskoçya’dan gelen manevi bir yolculuk: Kuruluş Osman’ı izledikten sonra Müslüman oldu

atv 'de yayınlanan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman , ekranlardan taşarak dünyanın dört bir yanında gönüllere dokunmaya devam ediyor...

Kaynak: ATV

KURULUŞ OSMAN'I İZLEDİKTEN 2 YIL SONRA MÜSLÜMAN OLDU

Ekranlardan gönüllere ulaşan bu etkileyici hikayelerin en özellerinden biri ise İskoçya'dan gelen Julieta Lorena Martinez'e ait.

Julieta'nın, Kuruluş Osman'ı izlerken Türk kültürüne duyduğu merakı takip ederek yaptığı araştırmalar zamanla ruhani bir arayışa kapı aralamış. Ve bu arayış onu önce Kur'an-ı Kerim sonra da İslamiyet ile buluşturmuş.