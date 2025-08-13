Haberler Tıkla Haberleri İETT otobüsünde facia! Vidalanmayan havalandırma kapağı vatandaşların üzerine savruldu

Kazalarla sık sık gündeme gelen İETT otobüslerinde bu kez de vidalanmayan kapak korku dolu anlara neden oldu. Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünün üzerindeki havalandırma kapağı rüzgarın etkisiyle uçunca benzinlikteki vatandaşların üzerine savruldu. Şoförün aldırış etmeden devam ettiği olay anbean kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 22:37
İETT OTOBÜSÜNDE FACİA!

Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünün üzerindeki havalandırma kapağı rüzgarın etkisiyle uçtu. Bir vatandaş kapağın kendisine çarpmasından son anda kurtuldu.

OTOBÜSÜN KOPAN PARÇASI İSTASYONA DÜŞTÜ! O ANLAR KAMERADA

Olay, saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünün üzerine yer alan havalandırma kapağı vidalanmadığı için rüzgarın etkisiyle uçtu.

VATANDAŞLARIN ÜZERİNE BÖYLE SAVRULDU

O esnada benzinlikte park halindeki otomobilinin lastiklerini kontrol eden Emre Arslan isimli vatandaş uçan kapak nedeniyle faciadan döndü. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 50 santimetre genişliğindeki havalandırma kapağı önce direğe ardından Arslan'ın otomobilinin kapısına çarptı. Emre Arslan ise saniyelerle kapağın çarpmasından kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

Otobüs şoförü uçan kapağa aldırış etmeden yoluna devam etti. Öte yandan, İETT otobüsünden uçan havalandırma kapağı ve vatandaşın faciadan döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

