İETT otobüsünde facia! Vidalanmayan havalandırma kapağı vatandaşların üzerine savruldu

Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünün üzerindeki havalandırma kapağı rüzgarın etkisiyle uçtu. Bir vatandaş kapağın kendisine çarpmasından son anda kurtuldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünün üzerine yer alan havalandırma kapağı vidalanmadığı için rüzgarın etkisiyle uçtu.

VATANDAŞLARIN ÜZERİNE BÖYLE SAVRULDU

O esnada benzinlikte park halindeki otomobilinin lastiklerini kontrol eden Emre Arslan isimli vatandaş uçan kapak nedeniyle faciadan döndü. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 50 santimetre genişliğindeki havalandırma kapağı önce direğe ardından Arslan'ın otomobilinin kapısına çarptı. Emre Arslan ise saniyelerle kapağın çarpmasından kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

Otobüs şoförü uçan kapağa aldırış etmeden yoluna devam etti. Öte yandan, İETT otobüsünden uçan havalandırma kapağı ve vatandaşın faciadan döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.