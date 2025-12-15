Haberler Tıkla Haberleri Havada korku dolu anlar! ABD Hava Kuvvetleri uçağı çarpışmaktan son anda kurtuldu

Venezuela'nın kuzeyindeki Curaçao Adası yakınlarında ABD'li hava yolu şirketinin uçağı ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir yakıt ikmal uçağı korku dolu anlara nedne oldu. İki uçak çarpışmaktan son anda kurtulduğu belirtilirken uçak yüzünden yükselişini durdurmak zorunda kaldığını söyleyen pilot, Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın, daha sonra Venezuela hava sahasına girdiğini aktardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 15.12.2025 15:39 Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:40
Venezuela'nın kuzeyindeki Curaçao Adası yakınlarında ABD'li hava yolu şirketinin uçağının, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir yakıt ikmal uçağıyla çarpışmaktan son anda kurtulduğu belirtildi.

Venezuela açıklarında bulunan Curaçao'dan New York'ta John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'na giden ABD'li hava yolu şirketi JetBlue 1112 sefer sayılı uçağın pilotunun, hava trafik kontrolüyle yaptığı görüşmenin kayıtlArı yayımlandı.

Kayıtlara göre pilot, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir yakıt ikmal uçağıyla "neredeyse çarpışacaklarını" belirterek, yakıt ikmal uçağının doğrudan uçuş güzergahından geçtiğini söyledi.

Pilot, "Tam önümüzden, yaklaşık 8 kilometre, belki 3-5 kilometre, mesafeden bir hava yakıt ikmal uçağı geçti. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçaktı ve bizim irtifamızdaydı." dedi.

Söz konusu uçak yüzünden yükselişini durdurmak zorunda kaldığını söyleyen pilot, Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın, daha sonra Venezuela hava sahasına girdiğini aktardı.

