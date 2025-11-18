Haberler Tıkla Haberleri Hasta yakını terörü! Damar yolu tartışmasında 2 sağlık çalışanı darp edildi

Sağlık görevlisine saldırının adresi Şanlıurfa oldu. Akçakale ilçesinde 2 sağlık çalışanı bir hasta yakını tarafından damar yolu tartışmasında darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü " Olayın hukuki süreci başlatılmış olup İl Sağlık Müdürlüğü olarak takipçisi olacağız." açıklamasını yaptı.

18.11.2025
DAMAR YOLU TARTIŞMASINDA 2 SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDET!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2 sağlık çalışanının bir hasta yakını tarafından darbedildiği anlar kameraya yansıdı.

HASTA YAKINI İLE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA "DAMAR YOLU" KAVGASI

Kırsal Ekinyazı Mahallesi'nde Y.T. dini nikahla birlikte yaşadığı A.A'yı tedavisi için Ekinyazı Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü. Sağlık görevlileri Murat Gençdal ve Seda Kaplaner, A.A'dan kan almak istedi. Bu sırada sağlık görevlileri ile Y.T. arasında damar yolu tartışması çıktı. Bir süre sonra tartışmanın büyümesi üzerine Murat Gençdal ve Seda Kaplaner darbedildi.

Bu arada yaşanan darp olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hasta yakını ile sağlık çalışanları arasında yaşanan arbede görülüyor.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İl Sağlık Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Akçakale Ekinyazı Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşirelerimiz Murat Gençdal ve Seda Kaplaner'e yönelik gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Görevlerini özveriyle sürdüren sağlık çalışanlarımıza yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Olayın hukuki süreci başlatılmış olup İl Sağlık Müdürlüğü olarak takipçisi olacağız. Her iki personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

