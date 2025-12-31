Haberler Tıkla Haberleri Kim Milyoner Olmak İster Al Pacino sorusunun cevabı ne?

Kim Milyoner Olmak İster Al Pacino sorusunun cevabı ne?

'Hangisi 'Baba'nın çekimleri sırasında Coppola'nın bir sahne için Al Pacino'dan İtalyan figuranlarla sohbet edip vals yapıp arabaya binip arabayı sürmesini istediğini Pacino'dan aldığı bir cevap değildir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 20:44 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:53
Kim Milyoner Olmak İster Al Pacino sorusunun cevabı ne?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her bölümünde olduğu gibi yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yeni bölüm, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekerken yarışmada yöneltilen sorular da izleyicilerin merak konusu haline geldi. Yayının ardından birçok soru, arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

SORU:Hangisi "Baba"nın çekimleri sırasında Coppola'nın bir sahne için Al Pacino'dan İtalyan figuranlarla sohbet edip vals yapıp arabaya binip arabayı sürmesini istediğini Pacino'dan aldığı bir cevap değildir?

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

A:İtalyanca bilmiyorum
B:Vals yapmayı bilmiyorum
C:Araba sürmeyi bilmiyorum
D:Beni neden seçtin, bilmiyorum

Cevap D

SON DAKİKA