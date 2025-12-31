Kim Milyoner Olmak İster Al Pacino sorusunun cevabı ne?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her bölümünde olduğu gibi yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yeni bölüm, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekerken yarışmada yöneltilen sorular da izleyicilerin merak konusu haline geldi. Yayının ardından birçok soru, arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.
SORU:Hangisi "Baba"nın çekimleri sırasında Coppola'nın bir sahne için Al Pacino'dan İtalyan figuranlarla sohbet edip vals yapıp arabaya binip arabayı sürmesini istediğini Pacino'dan aldığı bir cevap değildir?