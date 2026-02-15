Güvenin bedeli 150 bin TL oldu! Fenomen Yunus Seyyah hakkında şok suçlama

2 YIL HAPİS 228 BİN TL ADLİ PARA CEZASI ALDI

'Yunus Seyyah' rumuzlu Yunus Okan ilk olarak 2023 yılında Tokat'ta yaşayan H.B.'nin şikayeti üzerine kendisini 248 bin 900 lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Okan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturmanın ardından Yunus Okan hakkında Tokat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Okan, 29 Ocak'ta karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı ve 2 yıl 1 ay hapis cezası ve 208 bin 320 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

BAŞKA MAĞDURLAR DA VAR

Mağdur 27 yaşındaki Rümeysa K. şunları söyledi: "Yunus Okan'ı üniversiteden tanıyorum. Okul bittikten sonra pek iletişimimiz yoktu. 2023 yılında bana mesaj atarak borç istemesiyle başladı her şey. Beni toplamda 200 bin TL civarında dolandırdı. Kendisinden şikayetçi oldum. İnsanları manipüle eden ve dolandırıcı bir insan. Gerekenin yapılmasını istiyoruz." Mağdur E. S. ise Yunus Okan'ın mahalleden arkadaşı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı, "Bana seneler önce kripto para oynadığını, hesabında bulunan yüklü miktardaki parayı depremzedelere bağışlamak istediğini, bunun için fon ücretine ihtiyacı olduğunu söyledi. Benden birkaç defa fon ücreti adı altında para isteyince şüphelendim. Gönderdiğim parayı ödemedi. Sonrasında savcılığa gittim ve hakkında başka suç duyurularının olduğunu da öğrendim."