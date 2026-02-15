Güvenin bedeli 150 bin TL oldu! Fenomen Yunus Seyyah hakkında şok suçlama
“Yunus Seyyah” takma adıyla sosyal medyada tanınan Yunus Okan hakkında bir dolandırıcılık iddiası gündeme geldi. Daha önce nişanlısının depremde hayatını kaybettiğini öne sürerek takipçilerinden para topladığı iddia edilen Okan’ın, bu kez Mersin’de yaşayan 32 yaşındaki aile dostları E.T.’yi 150 bin TL dolandırdığı ileri sürüldü.
Türkiye'yi ve dünyayı otostop çekerek dolaştığı videolarıyla tanınan 'Yunus Seyyah' rumuzlu sosyal medya fenomeni Yunus Okan, dolandırıcılık iddialarıyla gündemde. Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçi kitlesi bulunan Okan, iddiaya göre "6 Şubat depreminde nişanlım öldü" yalanıyla takipçilerinin güvenini kazanıp ardından çok sayıda kişiyi dolandırmıştı.
İddiaya göre Okan'ın Mersin'de yaşayan 32 yaşındaki aile dostları E. T.'yi de 150 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Sabah'a konuşan E.T. "Ben kendisini ve ailesini tanıdığım için güvenerek parça parça halinde 150 bin TL verdim. O ara fenomen değildi. Bana çok sıkışık olduğunu söyledi parayı geri ödeyeceğini belirtti. Fakat hiçbir şekilde geri ödeme yapmadı. Sonrasında sosyal medyada tanınmaya başlayınca takipçileri içerisinde de çok kişiyi dolandırdığını öğrendim. Bana en son video çekip attı parayı ödeyeceğine dair fakat kendisine asla güvenmiyorum. İyi niyetimin kurbanı oldum ve tanışıklığımızı suistimal etti" ifadelerini kullandı.
NİŞANLISINI DA KULLANDI
E.T. Yunus Okan'la ilgili şunları söyledi: "Yunus 3-4 yıl öncesine kadar tanınmıyordu, kumar batağındaydı. Önce kendi çevresini dolandırdı daha sonra otostop çekmeye başlayıp sosyal medyada takipçisi artınca dolandırdığı kişi sayısı artmaya başladı. Benden ilk para istediği zaman Kasım 2022 senesiydi o ara insanları böyle dolandırdığından haberim yoktu ve aile dostumuz olduğu için bende kendisine parça parça toplamda 150 bin TL verdim. Parayı şekilde geri alamadım sonra zaten başka mağdurların da olduğunu öğrendim. 'Nişanlım 6 Şubat depreminde öldü' yalanıyla insanların hassas olduğu bir konuda vicdani duygularını sömürerek dolandırmış. Ben ailesiyle de konuştum kapılarını kapattılar, babası 'benim öyle bir oğlum yok' diyor, annesini de farklı vaatlerle kandırıyor. Babasının ve nişanlısının tüm çevresine kadar dolandırmış, nişanlısının ailesi bu durumu öğrenince attılar zaten yüzüğü. Benim amacım daha fazla insanın bu kişiye kanmaması."