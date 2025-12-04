Güngören'de binada patlama! Yaralılar var | Valilikten açıklama

İstanbul Güngören'de, 6 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, saat 19.20 sıralarında Güngören ilçesi Güven Mahallesi Hanzer Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

04.12.2025 Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Güngören İlçesi Güven Mahallesi Hanzer Sokak'ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir.

Olay sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen paylamada iki kişi yaralanmıştır. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır