Güllü’nün oğlu ve kızı o geceyi anlattı! Dikkat çeken detay: Arka cama doğru oynayarak geçti...

Tuyan Ülkem Gülter, ifadesinde annesinin her gün sıkça alkol içtiğini söyledi. Olay günü Sultan ile odalarına geçtiklerini, annesinin ise salonda olduğunu belirten Gülter, " Benim odamdaki cam açıktı. Annem zaten camları açık tutardı. Odada Sultan ile benim yatağıma oturdu. Annem o sırada tuvalete gitmiş. Bu sırada salondaki televizyonda müziğin sesi yüksekti. Annem odaya geldiğinde Roman havası çalıyordu. Biz de Sultan ile birlikte ayakta oynuyorduk. Annem odaya geldiğinde bize eşlik etti o da oynamaya başladı. Hatta Sultan'ın elinden tuttu Roman havası oynatmaya çalıştı." dedi.

Güllü'nün düşmeden önceki son anları (DHA)

"ARKA CAMA OYNAYARAK GEÇTİ"

Gülter sözlerinin devamında "Ben anneme 'Anne Sultan Roman havası oynamayı bilmez' diye güldüm, Benimle de oynadı, hatta sarıldık. Bu arada söz konusu cama arkam dönük haldeydim. Annem, oyun oynama sırasında benim yanımdan arka cama oynayarak geçti. Sonra bir patırtı gibi ses duydum. Birden arkamı döndüğümde annemin elbisesini görür gibi oldum, sonra anne diye bağırarak dışarı çıktım. Aşağı doğru koşmaya başladım, annemi kaldırmaya çalıştım gibi hatırlıyorum. O kadar şoktaydım ki her şeyi hatırlamıyorum. Sanırım Çiğdem ablanın kapısını çaldım. Polisi, ambulansı kim aradı hatırlamıyorum. Ben annemin aşağıya nasıl düştüğünü görmedim, arkamı döndüğümde elbisesini görür gibi oldum" dedi.

"ALKOL ALINCA NORMALDEN HIZLI YÜRÜRDÜ"



Annesinin kameralarda tuvaletten çıktıktan sonra 'o ne lan' şeklindeki ifadesini odada oldukları için duymadıklarını dile getiren Gülter, şunları kaydetti:



"Annemin tuvalete girdiğini zaten görmemiştik. Annem de odaya girer girmez oynamamıza eşlik etti. O gün annem çok neşeliydi. Beyin damarlarında genişleme ve daralma olduğunu biliyorum, bununla ilgili ozon tedavisi görmektedir, ancak annem alkol alınca normalin dışında hızlı yürür, o gün de ifademin başında da belirttiğim üzere şarap içmişti ve yine yürümesi dengesizleşmişti, hatta salondayken de artık dengesizdi, yani alkolün etkisi başlamıştı. Annemin düşman olduğu ya da nefret ettiği kimse yoktu. Asistan Çiğdem ile sadece kırgınlık vardı. Annem onu kısa süre önce kahvaltıya davet etmişti. Annem işle ilgili bir şey soracağı zaman ona sorardı. Çiğdem abla annesiyle yaşıyordu. Annem çok titiz bir insandı, her yerin düzenli ve temiz olmasını isterdi. Sürekli temizlik yapar, yerleri siler, toz alırdı. Temizlikte farklı markalara ait çeşitli deterjanlar kullanırdı, deterjanlara çok düşkündü, sürekli eve deterjan veya koku siparişi gelirdi, bizim evimizde yerler parkelidir, düzenli temizlendiği için bazen kaygan olabiliyor."