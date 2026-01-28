Galada yürek burkan anlar! Gözyaşlarına boğulan çocuk oyuncuyu Yasemin Sakallıoğlu teselli etti
İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu’nun başrollerini paylaştığı filmin galasında, yakın zamanda babasını kaybeden çocuk oyuncu Damla Çolak, gözyaşlarına boğuldu.
Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak ile başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu, yeni bir sinema filmi için bir araya geldi. Merakla beklenen yapımın galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi.
GALADA DUYGUSAL ANLAR
Gazete Magazin'in haberine göre; Filmin galasında duygu dolu anlar yaşandı. Yapımda rol alan çocuk oyuncu Damla Çolak, konuşma yaptığı sırada kaybettiği babasını anmak isteyince gözyaşlarına hâkim olamadı.
YASEMİN SAKALLIOĞLU'NDAN DUYARLI DAVRANIŞ
Damla Çolak'ı ilk teselli eden isim ise Yasemin Sakallıoğlu oldu. Küçük oyuncuyu sakinleştiren Sakallıoğlu'nun bu duyarlı tavrı büyük takdir topladı.