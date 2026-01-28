CANLI YAYIN

Galada yürek burkan anlar! Gözyaşlarına boğulan çocuk oyuncuyu Yasemin Sakallıoğlu teselli etti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu’nun başrollerini paylaştığı filmin galasında, yakın zamanda babasını kaybeden çocuk oyuncu Damla Çolak, gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak ile başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu, yeni bir sinema filmi için bir araya geldi. Merakla beklenen yapımın galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi.

GALADA DUYGUSAL ANLAR

Gazete Magazin'in haberine göre; Filmin galasında duygu dolu anlar yaşandı. Yapımda rol alan çocuk oyuncu Damla Çolak, konuşma yaptığı sırada kaybettiği babasını anmak isteyince gözyaşlarına hâkim olamadı.

YASEMİN SAKALLIOĞLU'NDAN DUYARLI DAVRANIŞ

Damla Çolak'ı ilk teselli eden isim ise Yasemin Sakallıoğlu oldu. Küçük oyuncuyu sakinleştiren Sakallıoğlu'nun bu duyarlı tavrı büyük takdir topladı.

GALA ÖNCESİ DETOKS KAMPI

Öte yandan Yasemin Sakallıoğlu'nun gala öncesi yaptığı hazırlıklar da dikkat çekti. Gala şıklığını şansa bırakmak istemeyen ünlü komedyen, yoğun temposuna kısa bir ara vererek Bodrum'daki bir detoks kampına katılmıştı.

Beş gün boyunca disiplinli bir program uygulayan Sakallıoğlu, bu süreçte 3 kilo verdi.

Detoks sürecini esprili bir dille "Açlık kampı" olarak tanımlayan Sakallıoğlu, beslenme listesinden glüten, şeker ve laktozu tamamen çıkardığını açıklamıştı. Kamp dönüşünde de diyetine kararlılıkla devam eden ünlü isim, bol sebze ve protein ağırlıklı profesyonel bir beslenme düzeni benimsediğini söylemişti.

"EVİME MİSAFİR BİLE ALMADIM"

Sakallıoğlu, diyet sürecinde sosyal hayatına da ara verdiğini belirterek, "Bu süreçte evime misafir bile almadım" sözleriyle güldürmüştü.

