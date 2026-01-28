Galada yürek burkan anlar! Gözyaşlarına boğulan çocuk oyuncuyu Yasemin Sakallıoğlu teselli etti

Beş gün boyunca disiplinli bir program uygulayan Sakallıoğlu, bu süreçte 3 kilo verdi.

Öte yandan Yasemin Sakallıoğlu'nun gala öncesi yaptığı hazırlıklar da dikkat çekti. Gala şıklığını şansa bırakmak istemeyen ünlü komedyen, yoğun temposuna kısa bir ara vererek Bodrum'daki bir detoks kampına katılmıştı.

Kaynak: Instagram

Detoks sürecini esprili bir dille "Açlık kampı" olarak tanımlayan Sakallıoğlu, beslenme listesinden glüten, şeker ve laktozu tamamen çıkardığını açıklamıştı. Kamp dönüşünde de diyetine kararlılıkla devam eden ünlü isim, bol sebze ve protein ağırlıklı profesyonel bir beslenme düzeni benimsediğini söylemişti.

"EVİME MİSAFİR BİLE ALMADIM"

Sakallıoğlu, diyet sürecinde sosyal hayatına da ara verdiğini belirterek, "Bu süreçte evime misafir bile almadım" sözleriyle güldürmüştü.