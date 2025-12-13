Haberler Tıkla Haberleri Eurovision'da İsrail krizi tırmanıyor! Nemo'nun ardından McGettigan da ödülünü iade edecek

Terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın ardından Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması tepkilere yol açtı. Birçok ülke İsrail'in katılmasını boykot ederken 2024 yılında birinci olan İsviçreli şarkıcı Nemo Eurovision Şarkı Yarışması'nda kazandığı ödülü iade edeceğini açıkladı. Dünyada gelişmeler yakından takip edilirken bir başka tepki ise İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan'dan geldi. McGettigan 1994 yılında kazandığı ödülü geri gönderme kararı aldığını duyurdu.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de sürdürdüğü katliamlar dünya tarafından tepkilere neden olurken, Avrupa Yayın Birliği (EBU) İsrail'in 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacağını açıkladı. Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayı planlayan İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya'nın ulusal yayın kuruluşları, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilme kararı aldı.

2024 ŞAMPİYONU ÖDÜLÜ İADE EDECEK

2024 yılında İsviçre'yi temsil eden ve "The Code" şarkısı ile Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan Nemo, EBU'nun aldığı İsrail kararına tepki göstererek kazandığı ödülü iade edeceğini açıkladı.

Nemo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık bu ödülün rafıma ait olduğunu hissetmiyorum. Eurovision, herkes için birlik, kapsayıcılık ve onur değerlerini savunduğunu söylüyor. Bu değerler, bu yarışmayı benim için de manalı kılan şeylerdi. Ancak BM'nin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun bir soykırım olduğuna karar verdiği süreçte İsrail'in yarışmaya katılımının sürdürülmesi, bu idealler ile EBU tarafından alınan kararlar arasında açık bir çelişki olduğunu gösteriyor" dedi.

MCGETTİGAN'DA ÖDÜLÜNÜ EBU'YA GÖNDERECEK

1994 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan da İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak, ödülünü geri gönderme kararı aldığını duyurdu.

İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyasının (IPSC) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, McGettigan'ın, kararını açıkladığı video paylaşıldı.

McGettigan, İsrail'in 2026'daki yarışmaya dahil edilmesini protesto amacıyla ödülünü iade etme kararı alan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo'ya destek verdi.

McGettigan, "Bu nedenle, Nemo'yu desteklemek için ben de ödülümü EBU'ya (Avrupa Yayın Birliğine) iade etmek istiyorum. Zaferimiz 1994'te oldu ve ne yazık ki o zaman aldığımız kupayı bulamıyorum ama bulursam ben de ödülümü iade edeceğim." diye konuştu.

Nemo, dün İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri göndereceğini duyurmuştu.

İSPANYA, HOLLANDA, SLOVENYA, İRLANDA VE İZLANDA EUROVİSİON'DAN ÇEKİLME KARARI ALMIŞTI

EBU, 4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. EBU Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

Toplantıda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

