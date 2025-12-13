Eurovision’da İsrail krizi tırmanıyor! Nemo’nun ardından McGettigan da ödülünü iade edecek

Şarkıcı Nemo, 2024 yılında kazandığı Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki ödülünü Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) iade edecek (İHA)

2024 ŞAMPİYONU ÖDÜLÜ İADE EDECEK

2024 yılında İsviçre'yi temsil eden ve "The Code" şarkısı ile Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan Nemo, EBU'nun aldığı İsrail kararına tepki göstererek kazandığı ödülü iade edeceğini açıkladı.

Nemo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık bu ödülün rafıma ait olduğunu hissetmiyorum. Eurovision, herkes için birlik, kapsayıcılık ve onur değerlerini savunduğunu söylüyor. Bu değerler, bu yarışmayı benim için de manalı kılan şeylerdi. Ancak BM'nin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun bir soykırım olduğuna karar verdiği süreçte İsrail'in yarışmaya katılımının sürdürülmesi, bu idealler ile EBU tarafından alınan kararlar arasında açık bir çelişki olduğunu gösteriyor" dedi.

MCGETTİGAN'DA ÖDÜLÜNÜ EBU'YA GÖNDERECEK

1994 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan da İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak, ödülünü geri gönderme kararı aldığını duyurdu.

İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyasının (IPSC) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, McGettigan'ın, kararını açıkladığı video paylaşıldı.

McGettigan, İsrail'in 2026'daki yarışmaya dahil edilmesini protesto amacıyla ödülünü iade etme kararı alan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo'ya destek verdi.

McGettigan, "Bu nedenle, Nemo'yu desteklemek için ben de ödülümü EBU'ya (Avrupa Yayın Birliğine) iade etmek istiyorum. Zaferimiz 1994'te oldu ve ne yazık ki o zaman aldığımız kupayı bulamıyorum ama bulursam ben de ödülümü iade edeceğim." diye konuştu.

Nemo, dün İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri göndereceğini duyurmuştu.

İSPANYA, HOLLANDA, SLOVENYA, İRLANDA VE İZLANDA EUROVİSİON'DAN ÇEKİLME KARARI ALMIŞTI

EBU, 4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. EBU Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

Toplantıda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.